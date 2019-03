Opl (Rozumní): Co udělali naši politici pro propuštění pana Sagana?

Asi každý slyšel o kauze Jiřího Sagana, řidiče kamionu, kterému nalezli do kamionu nelegální migranti a který nyní sedí ve francouzské "base" za to, že je "pašerák lidí". Jde o naprostou tragédii pro něj i jeho rodinu.

Byla to německá kancléřka Merkelová, která mediálně vyzvala migranty, aby přišli do Německa. Francouzský prezident Macron ji v tom vehementně podporuje a z pozvání do Německa je to již pozvání do celé Evropy a vnucování nechtěných migrantů jiným zemím.

Všichni jsme nesčetněkrát viděli záběry, kdy nelegální migranti doslova "berou útokem" kamiony, vlaky, lodě, ploty ... a snaží se dostat do "ráje". Bezpečnostní složky, pokud jsou právě "drsně" naladěné, tak migranty odeženou.

Ale náš občan je označen za pašeráka lidí a na tvrdo zavřen. Co má pan Sagan a jeho rodina společného s celou migrační krizí? Zhola nic. Jsou zjevně obětí proto, že táta od rodiny, aby uživil rodinu jezdí kamionem a byl v nesprávný čas na nesprávném místě.

A to samé se může stát komukoliv z nás a zničí to život zcela nevinným lidem.

Otázka zní: Co udělali naši politici pro okamžité propuštění pana Sagana?

A otázka zcela zásadní: Jaký je výsledek?

Pavel OPL Rozumní

Kandidát do Evropského parlamentu

Řeči o tom, že se někdo možná nějak snažil jsou k ničemu. Pan Sagan je zavřený, rodina se o něj bojí a nepochybně strádá citově i finančně.

Finančně se dá rodina pana Sagana podpořit. To lze udělat rychle a v dostatečné míře. Udělal to již náš stát a politicky řízené úřady?

Ale jak dostat z vězení pana Sagana. Jinak, nežli silným politickým nátlakem nejvyšších politických autorit to nepůjde.

Pokud bych byl ministrem vnitra, tak bych za daného stavu věci rezolutně tlačil na premiéra, aby Česká republika okamžitě vyhostila francouzského velvyslance a neustále hlasitě a veřejně požadovala okamžité propuštění pana Sagana.

A v obdobném případě bych přistupoval v kauze každého, takto zcela nespravedlivě zadržovaného našeho státního příslušníka kdekoliv na světě a vůči komukoliv.

Postarat se o své obyvatele je zásadní povinnost státu. A politici jsou od toho, aby tuto povinnost realizovali!

(převzato z Profilu)

