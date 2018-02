Opl (Rozumní): Moudrý "prostý" lid rozhodl. Ustojí "elita, kavárna a vítači" svoji prohru?

Mohutná podpora "tradičních" médií, obrovská finanční podpora, agresivní rétorika na všech frontách a nic jim to nebylo platné.

Naštěstí a pro tentokrát!

Ale viděli jsme to po parlamentních volbách. Po výpadku při sčítání hlasů se zázrakem do sněmovny dostala TOP09 a STAN. U KDU-ČSL to také bylo jen tak tak ... (Vše, co státní orgány povolily přepočítat, bylo odlišné od prvotního sčítání. Tu více, tu méně, ale odlišné. Celkový přepočet a kontrola všech hlasů však povolena nebyla.)

Rétorika těchto stran je však taková, že zjevně vůbec nejsou ochotni přijmout realitu voleb, tedy svoji prohru. A kopou, špiní a šíří nenávist a zlo.

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro volby do poslanecké sněmovny v r. 2017 v Praze

A všichni zástupci těchto stran se v prezidentské volbě semkli kolem účelově vytvořeného lídra Jiřího Drahoše a tlačili jej všemi možnými způsoby do prezidentského křesla.

Jejich obrovská snaha a energie vyšly vniveč a lze důvodně očekávat, že naprosto odmítnou realitu prohry stejně, jako v parlamentních volbách.

"Spodních" deset milionů lidí to snad vidí.

A hlavně doufám, že si to budou pamatovat ke všem dalším volbám.

(převzato z Profilu)

