Opl (Rozumní): Stíhat Zemana pro velezradu ? To tedy "kavárna" s ODS těžce přehnali

A k tomu se přidala i ODS, kdy Němcová na tiskové konferenci rozechvělým hlasem novinářům sděluje,že prezident se velezrady skutečně dopustil. Tak to je tedy nářez !!!

Vše navazuje na kauzu otráveného agenta ruské vojenské rozvědky a jeho dcery v Anglii. A to řadu let poté, co v klidu v Anglii žil a dělal neznámo co.

Celá kauza je stavěna na tom, že údajně použitý plyn je ruský výrobek. Z toho se dělá závěr, že je to zjevně útok Ruska, prý dokonce nařízený Putinem a vše se rétoricky šponuje tak, že jde o teroristický čin Ruska vůči členskému státu NATO.

I naprostý laik musí vidět, že tady něco nesedí. Jako bývalý kriminalista to vidím o to více.

A protože jsme opět v první linii servility, tak premiér okamžitě přichází s nápadem, že ihned vyloučíme ruské diplomaty. Přitom to premiér podal tak, že platí presumpce viny. A to říká premiér, který ve svých trestních kauzách neustále omílá a dožaduje se presumpce neviny. No, to je tedy charakter.

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro komunální volby 2018 v Praze

Po kritice, která se na něj za tento postoj snesla tvrdí, že vlastně ty ruské diplomaty vyhošťujeme proto, že Rusko na hysterické obvinění členských států NATO uvedlo, že plyn mohl klidně pocházet i od nás.

Nemá cenu spekulovat, kde je pravda. Důkazy žádné proti Rusku nikde nejsou. A současně je skutečností, že naši chemici jsou výborně vnímáni v NATO a jsou často nasazováni v misích. Předpokládám, že když dokáží zlikvidovat kdejaký "sajrajt", tak jej také musí znát. Tím samozřejmě netvrdím, že na této kauze máme jakýkoliv podíl. Prostě nikdo nic neví.

A toho všeho se opět chytly strany, které se zjevně nikdy nesmíří s výsledky voleb do poslanecké sněmovny z loňského podzimu, ani s výsledkem letošní volby prezidenta ČR. Že se k tomu přidala i ODS je "třešnička na dortu".

Jsem moc zvědav, čeho všeho se ještě v naší zemi dočkáme !!!

