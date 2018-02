Opl (Rozumní): Trest smrti, nebo "nebrat do zajetí"?

Všichni si pamatujeme na šílená zvěrstva džihádisty Johna. Právě takovéto případy oprávněně otevírají diskusi o znovuzavedení trestu smrti. A nyní dopadli jeho dva komplice. Co by zasloužili?

Ani nechci vyjmenovávat ty zrůdnosti, kterých se dopouštěli. Informace o nich oběhly doslova celý svět. Videa byla pro svoji nelidskost raději cenzurována.

Utrpení obětí a to, co prožívaly i před svojí smrtí, bylo strašlivé.

Co prožívají pozůstalí při vědomí toho, jakým utrpením prošli jejich blízcí a jak byl ukončen jejich život, musí být šílené. To zničí celé rodiny. Obyčejné, nevinné lidi, kdesi na druhé straně zeměkoule.

Kdo má v sobě alespoň trochu empatie, tak musí přemýšlet, jak naložit s lidskými zrůdami, které se podaří dopadnout.

Údajnou hodnotou "západní civilizace" je, že zrušila trest smrti. Tedy ve většině "západních" zemí.

Jenže jak se mají trestat obdobné bestiální vraždy? A bude i v očích pozůstalých onen trest dostatečný?

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro volby do poslanecké sněmovny v r. 2017 v Praze

Je nezbytné otevřít diskusi o znovuzavedení trestu smrti. Samozřejmě za jasně definovaných podmínek a s taxativním vymezením trestných činů, kterých by se mohl týkat.

S ohledem i na moji policejní praxi kriminalisty Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se vší zodpovědností říkám - znovu zavést!

Když tento trest chybí, vezmou občas ozbrojené složky spravedlnost do svých rukou a pachatele "nevezmou do zajetí". Je to sice nesystémové, ale mnohdy dojde k rychlému naplnění "spravedlnosti".

Džihádistu Johna potkalo to samé. A jak dopadnou jeho komplicové? S ohledem na to, že je dopadli Kurdové, předpokládám, že se jim dostane rychlého a spravedlivého trestu.

Nelíbí se to někomu? Vžijme se do pocitů obětí a jejich rodin a zahajme neprodleně diskusi, na jejímž konci bude znovuobnovení trestu smrti!

A to v reálném čase!

(převzato z Profilu)

