Opl (Rozumní): Vítač, eurofanatik, nebo vlastenec? Naprosto klíčová volba prezidenta ČR

Vnímat v dnešní době hlavu našeho státu tak, že to má být pouhý kladeč věnců, by byla trestuhodná chyba. Jde v neposlední řadě o vrchního velitele naší armády. A to může být zcela zásadní.

Nebezpečí z migrace, čítající miliony zájemců o skvělý a bezpracný život v Evropě, je obrovské. A že se jich šikují miliony nezastírají ani všemožní pomatenci z neziskovek, které z této situace těží, některé vše dokonce organizují.

O tragických bezpečnostních, zdravotních a ekonomických problémech z migrace vyplývajících netřeba dlouze psát. Ví o tom všichni. Tedy všichni rozumní lidé.

Orgány EU nedělají žádná odpovídající opatření, aby věc řešili. Naopak. Fanatička Merkelová nejen, že nechce zrušit pozvánku všem migrantům z celého světa, ale dokonce je chce nedobrovolně vnucovat ostatním zemím.

Padají všemožné výhrůžky a už jsme také hnáni před soud a měli bychom platit za to, že nechceme nikoho, koho jsme si nepozvali.

Je tedy jasné, že čelíme doslova existenčnímu nebezpečí, které jsme sice žádným způsobem nezavinili, ale prý jej celý náš národ musí strpět. Tak to tedy ne !

Ochranu naší země, našich obyvatel a našich zájmů by měla prioritně řešit vláda. Ale jaká je realita ? Vláda minulá nevyřešila nic, kromě hloupých proklamací. A současná (ne) vláda ? U té nikdo neví, co je pravda a co je lež. Kromě verbálních siláckých vyjádření směrem k našim voličům, žádné reálné kroky nejsou činěny.

Jaké kroky by to měly být ? Mnoho, ale namátkou : Okamžité zrušení politických neziskovek, příprava ozbrojených složek na úplnou uzávěru našich hranic, armádu stahovat do ČR, cvičit a vyzbrojovat ji tak, aby mohla bránit naši zem, jasně prezentovat v EU, že pokud okamžitě EU nezarazí veškeré šílenosti kolem migrace, tak ČR urychleně vystoupí z tohoto prapodivného spolku, který zmutoval do zkázonosné podoby.

Nic z toho se ale neděje a zjevně také ani hned tak dít nebude. Vláda na to prostě kašle a kašle na všechny obyvatele ČR.

Pokud je nečinná vláda, tak pak jedinou možností, jak v případě krizové situace udělat alespoň něco pro fyzickou ochranu naší země, je post prezidenta republiky, který může aktivovat Armádu ČR.

Proto je naprosto zásadní, aby se prezidentem naší republiky nestal ani žádný vítač, ani žádný eurofanatik, ale rozumný vlastenec.

Tímto kandidátem nepochybně je pan Petr Hannig, předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU...

Pavel OPL Rozumní

Kandidát pro volby do poslanecké sněmovny v r. 2017 v Praze

