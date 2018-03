Otys (TOP 09): Euro pohodlí a české nadávání

EU na každém kroku

Tabulky, cedule a billboardy, které nás informují o spoluúčasti EU na financování daného projektu, nelze přehlédnout. Vídáme je na každém kroku.

Pěkným příkladem je třeba můj rodný Jáchymov, město, v němž žije necelých 3 000 obyvatel. I díky financím z EU tam prokouklo značně zanedbané historické centrum, byly opraveny kilometry opěrných zdí a kolem vyrostly desítky kilometrů cyklostezek.

Česká republika je tzv. čistým příjemcem, což v praxi znamená to, že víc dostává, než odvádí. Tak třeba v roce 2016 jsme byli přes 40 miliard v plusu. Kdo vám to dnes dá, že?

Po EU na OP

Já osobně vidím dost dalších dobrých důvodů, proč by měla ČR v EU zůstat.

Možná bychom si ulevili od některých zákonů, které nám přijdou zbytečné a leckdy nesmyslné. Ve většině případů by to však přineslo více starostí než užitku.

Třeba takové cestování. Právě evropskounijní bezvízové a (bez)pasové cestování po Evropě maximálně vyhovuje. Je to jedna z těch maličkostí, kterou bereme jako samozřejmost, ale je dobré si uvědomit, že ne vždy tomu tak bylo.

Co by takový Czexit udělal s vývozem zboží do zemí EU, se zahraničními investory, kteří zaměstnávají nejednoho z nás, s růstem mezd... raději nechci ani domýšlet.

Jedno vím ale jistě, rozvoj Česka by se zpomalil (ne-li přímo neotočil k úpadku), a to rozhodně nechci.

Buďme k sobě upřímní

Ke zneužívání dotačních titulů bezesporu dochází. To ale přece není důvod proč z EU vystupovat. To je spíš důvod proto, aby EU chtěla vykopnout nás.

Celkově jsme špatně informováni o tom, co EU vlastně dělá a jak funguje.

Věděli jste třeba, že Evropská komise zaměstnává tolik lidí co Česká pošta? Jak funguje evropský parlament a zda je opravdu byrokratičtější institucí než ty naše domácí? Jaké procento odvádí ČR do rozpočtu EU a z čeho se toto procento počítá?

A teď si představme, že toto by mělo být předmětem hlasování v referendu.

EU sází na to, že informace o jejím fungování jsou součást základního vzdělání každého Evropana. Dnes už se tento trend ve školách určitě zažívá, ale co ti, kteří chodili do školy před rokem 2003. Ti jsou teď v produktivním věku a rozhodují o budoucnosti nás všech.

O Evropské unii musíme mluvit, musíme se těšit z toho, co nám přináší, a snažit se zlepšovat to, v čem zaostává.

Alternativa ke členství k EU pro nás neexistuje. Respektive existuje, ale je cestou do pekla..

LUKÁŠ OTYS

PŘEDSEDA TOP 09 V KARLOVARSKÉM KRAJI

