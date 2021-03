Ožanová (ANO): Dopravní předpisy porušují nejenom řidiči motorových vozidel, ale i cyklisté

reklama

Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, budu hovořit jinak, než hovořili kolegové přede mnou. Děkuji navrhovateli zákona, že už mě několikrát uvedl a já vám řeknu, že tolik argumentů, které nemají oporu v praxi, už jsem dlouho neslyšela.

Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2344 lidí

Bohužel se této problematice silničního provozu věnuji pouze 15 let a domnívám se, že si mohu dovolit k tomu něco říci. (Poslanci namítají, že špatně slyší.) Děkuji, chci poděkovat za to, že kolegové mě chtějí slyšet. To jsem ráda, to už se mi dlouho nestalo.

Já už budu hned na svého předřečníka reagovat. Já na rozdíl od kolegů nemám připravenou písemnou zprávu, já budu hovořit o tom, co znám, mám to všechno v hlavě bohužel, nemusím to mít na papíru, jenom pár poznámek. Tady se hovořilo o komunikaci, o šířce komunikace. Ano, v současné době jsou nějaké podmínky, jak má vypadat komunikace, jak má být široká, kde je výhybna. Ale máme všechny nové komunikace? A co starší komunikace?

Většinou v horských oblastech - Vysočina, Beskydy - máte místní komunikace široké 3,5 metru. Výhybna? Já když jsem couvala skoro kilometr, abych se s nějakým autem vyhnula, tak jsem přemýšlela o tom, že by bylo fajn, kdyby tam ta výhybna byla. Ale tak to prostě nefunguje. Toto funguje u nově postavených silnic. Argument, že když se vyhnou dvě vozidla, vyhne se bezpečně vozidlo s cyklistou, je samozřejmě pravdivý. Ale opravdu jsou úzké komunikace, kde existuje vzájemná ohleduplnost obou řidičů a jsou schopni se bezpečně vyhnout.

Už současná právní úprava umožňuje bezohledné jednání jakéhokoliv účastníka silničního provozu řešit. Tady pořád vyzdvihujeme jednoho účastníka silničního provozu. Zapomínáme však, že jich je více. Zapomíná se na chodce. Vy vyzdvihujete cyklisty, kteří notabene nemusí mít ani přilby. Místo toho, aby se někdo zabýval tím, aby hoši a dívky měli přilby na komunikaci, aby nemusela být taková statistika, jakou nám šéf dopravní policie ukazoval na hospodářském výboru, že polovina z těch mrtvých by přežila, kdyby měli přilby. To je zajímavá informace, kterou jsem tady úplně nezaslechla.

Prosím vás, dopravní předpisy porušují nejenom řidiči motorových vozidel, ale i cyklisté. Za mě je tento návrh prostě nevyvážený. Já se musím dívat na všechny účastníky silničního provozu. Co se týče osvěty, já sama jako chodec bych přivítala osvětu cyklistů. Cyklista nemá jezdit po chodníku. To řekněte tady hlavně kolegům v Praze o tom, že cyklista nemá jet po chodníku.

A ještě jedna věc. Víte vy, že pro účely zákona 361 z roku 2000 se míní jízdním kolem i koloběžka? Víte, jak ty koloběžky jezdí po těch chodnících a troubí na chodce, maminky s kočárky? Co mají dělat malé děti? Jdou po chodníku a tam je někdo srazí. Promiňte mi, já zase mám jiné zkušenosti. Moje asistentka, kterou mám v Ostravě šla po chodníku do práce a skončila na ošetření v nemocnici. Srazil ji cyklista jedoucí po chodníku.

Domnívám se, že načíst tento pozměňovací návrh jenom před třetím čtením je špatně. Že se máme, když už, takovouto problematikou zabývat komplexně a ne vypichovat jenom jednu věc. Prosím vás myslete i na ty děti, které chodí, běhají. Jakou vzdálenost musí mít cyklista, když předjíždí maminku s kočárkem nebo malé dítě? Máme také pevně stanovenou vzdálenost?

Každý řidič má jet u pravého okraje pozemní komunikace. A když mi cyklista pojede uprostřed, nebude dodržovat tuto podmínku, tak se mi může stát, že pokud bude toto schváleno, tak ho nikdy nepředjedu. Prosím vás, i toto dokazování je samozřejmě velmi složité. A pro ty, co jste nebyli na hospodářském výboru, šéf dopravní policie s tím má skutečně problém. Je složité to dokazování.

(Dívá se do svých podkladů.) Omlouvám se, podívám se... k osvětové kampani. Ještě se vrátím k cyklistům v jedné věci. Víte, nevím o tom, že by třeba motorové vozidlo jezdilo po přechodu místo chodců, ale znám hodně cyklistů, kteří se domnívají, že na přechodu pro chodce mají přednost. Místo toho, aby sesedli z kola a byli chodci a vedli jízdní kolo přes přechod, tak tam vjedou.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prosím vás, někteří řidiči motorových vozidel jsou také bezohlední. Nemůžeme postihnout veškeré jednání. Já už se bojím jedné věci. Že za chvilku budu mít stanovený předpis, jak mám správně chytit tužku. Protože my dokážeme udělat právní předpisy úplně na všechno. Prosím vás, nedělejme to. (Poslanec Nacher má námitky.) Děkuji panu kolegovi Nacherovi prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale zapomínáme ještě na další účastníky silničního provozu. Máme řidiče motorových vozidel, řidiče nemotorových vozidel, ale také máme jezdce na zvířatech. Bohužel jsem v lokalitě, kde jezdí na těch koních, chtějí je někde projet. Jak daleko má být řidič motorového vozidla například od koně? Ještě existují takzvaná potahovaná vozidla. Pokud máte řidičský průkaz, tak byste se o tom měli učit. Je to sice málo, ale stává se, že jede vůz z koňmi. Tak jak daleko má být od něho to auto? Budeme to mít jenom pro speciální skupinu pro cyklisty.

Po cestě, kde není chodník, chodí také chodci nebo útvary chodců. Tam nebudeme stanovovat, jaká vzdálenost má být od těch chodců? Budeme tu povinnost stanovovat jenom někomu? Prosím vás, současná právní úprava umožňuje řešení takovýchto situací, není potřeba ji rozšiřovat. Pokud je zájem vyzdvihovat cyklistiku, nebo se zaobírat touto problematikou, tak si myslím, že by to mělo být v rámci nějakého velkého projednávání a brát v úvahu všechno a hlavně všechny účastníky silničního provozu. Účastníky silničního provozu nejsou pouze cyklisté, ale jsou to i chodci. A pro mě je chodec podstatně zranitelnější účastník silničního provozu, než cyklista.

Děkuji a pravděpodobně s nějakou faktickou připomínkou se ještě uslyšíme.

Psali jsme: Ožanová (ANO): Je nutné vypuštění nepřípustnosti dovolání, týkající se náhrady soudního exekutora Ožanová (ANO): Kvalifikace vraku dosud neumožňovala obcím řešit dlouholetý problém Ožanová (ANO): Navrhovanou úpravou dojde k mírnému snížení nákladů provozovatelů odstraňováním duplicit úkonů Ožanová (ANO): Většina dlouhodobě odstavených vozidel nesplňuje definici vraku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.