Ožanová (ANO): Od pochvaly přejdu k drobné výtce

Vážený pane předsedající, vážení ministři, dámy a pánové,

já nebudu mluvit k tomuto tisku dlouze. Za prvé, zcela nestandardně, já chci skutečně poděkovat Ministerstvu dopravy za spolupráci na tomto tisku. Asi mi tento tisk byl souzen, protože již v minulém období pod číslem 1046 jsme došli před třetí čtení, akorát jsme se nedostali k hlasování, nicméně nyní tak už činíme. A opravdu Ministerstvo dopravy spolupracovalo velmi dobře na tomto tisku.

Já bych se vyjádřila k několika věcem, které byly na výboru. Pan ministr uváděl evidenční kontrolu, že dojde k prodloužení z 30 dnů na jeden rok. Ovšem mně jako zpravodaji se více líbí původní návrh Ministerstva dopravy, a to jsou dva roky. A řeknu ten důvod. Je to také proto, že když si lidé prodají mezi sebou vozidlo a potom někdo někomu dá plnou moc a ten druhý to nepřepíše, potom jim domů chodí různé ne pokuty, ale jsou to částky, které mají hradit jako provozovatelé vozidla, poněvadž jsou tam neustále napsáni, a musí potom řešit situaci - administrativní přepis takovéhoto vozidla.

A jednou z podmínek pro přepis vozidla je platná evidenční kontrola. Pokud to bude rok od té doby, co byli na technické, tak se jim to relativně podaří přepsat, ale když to bude delší dobu, tak jim to ztížíme. Je pravda, že už posun z 30 dnů na jeden rok bude výborný, ovšem na dva roky by byl ještě lepší. Navíc v situaci, kdy se zaváděly evidenční kontroly, to bylo v době, kdy se nefotilo na stanicích evidenční kontroly, nebyla taková evidence vozidel projíždějících stanicemi technické kontroly, i krádeže vozidel a předělávání vozidel. Opravdu tato statistika je někde jinde. Domnívám se, že by byly dostačující dva roky pro platnost evidenční kontroly. Jinak to bude jako pozměňovací návrh A2.

Další věcí, ke které bych se chtěla vrátit... Já se úplně neslyším, pane předsedající.

Děkuji. Od pochvaly přejdu k drobné výtce. Je tam dán jeden velký pozměňovací návrh, který byl načten 27. 9., a výbor ho projednával už 6. 10. Vzhledem k obsáhlým změnám bylo nereálné to opravdu důkladně prostudovat. Myšlenka skvělá, samozřejmě budu ji muset podpořit hlasováním, protože nic jiného nejde, nicméně nám nebyl dán dostatečný prostor. O čem mluvím? To je místo dvou technických průkazů jeden. Výborná myšlenka. Ministerstvo dopravy zcela jistě na tom pracovalo několik měsíců, a proto pozměňovací návrh v druhém čtení, na který mají členové výboru čas týden, opravdu, domnívám se, že tak zásadní a dobrá změna si zasloužila to, abychom měli čas se s ní důkladněji seznámit.

Takže nejsem z principu proti této změně, ale to, že to opravdu nebylo úplně vhodným způsobem podáno. Další věc, kterou budeme muset řešit, jsou dva pozměňovací návrhy pana poslance Kolovratníka, F1, F2, které byly podány k pozměňovacímu návrhu poslance Blahy, který ovšem on tady nenačetl. Pan Kolovratník slíbil na hospodářském výboru, že je stáhne, nicméně tady není, tak je stáhnout nemůže. Nemůže zjednat ani jinou nápravu, že by řekl, že to myslel jinak. A já budu dávat návrh na změnu procedury, protože podle mě návrhy F1 a F2 jsou nehlasovatelné, protože se prostě vztahují k pozměňovacímu návrhu, který nebyl načten.

Budu dávat tento pozměňovací návrh, abychom o nich vůbec nehlasovali. To já bych chtěla jenom tak uvést, že musíme si dávat pozor na to, co načítáme a co načítají naši kolegové. Za mě v této chvíli vše. Já ještě jednou zopakuji to, co jsem říkala na začátku.

Děkuji Ministerstvu dopravy za spolupráci při tomto tisku.

