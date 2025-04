Ožanová (ANO): Předkládáte kontroverzní věci, a ne ty, které jsou skutečně potřebné

Vážený jediný ministře,

navrhuji jeden bod, který už jsem navrhovala dříve. Nenavrhuji nový bod, navrhuji předřazení vládního návrhu zákona. Navrhuji předřazení bodu 22, sněmovního tisku 777. Jedná se o soudní řad správní. Proč to navrhuji? Protože je to velmi důležité, je na tom shoda.

Vy tady předkládáte mnoho návrhů, na kterých není shoda. Víte, že to, co se neprojedná do konce volebního období, už se nebude moci projednat v další Sněmovně a musí být znovu předloženo, přesto předkládáte kontroverzní věci, a ne ty věci, které jsou skutečně potřebné. Třeba i tento tisk by byl potřebný pro Ministerstvo životního prostředí při různých věcech. Takže já jenom, abyste věděli, o čem je vládní návrh zákona, který se snažím opakovaně předřadit.

Cílem návrhu zákona je odstranit nedostatky řízení ve správním soudnictví, a tím přispět k větší hospodárnosti a urychlení těchto řízení. Návrh zákona chce představovat komplexní novelu soudního řádu správního, jejímž cílem je po 20 letech účinnosti tohoto zákona reagovat na požadavky aplikační praxe. Změny v zákoně usilují o posílení práv účastníků řízení a zároveň posilují efektivitu řízení ve správním soudnictví.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zhodnocení platné právní úpravy zákona číslo 150/2002 Sb., soudní řád správní, který byl přijat v roce 2002, nahradil předchozí úpravu a nyní řídí správní soudnictví v České republice. Ten poskytuje ochranu proti rozhodnutím a zásahům správních orgánů a také v dalších oblastech, jako volební právo. Po více než 20 letech se ukázalo, že některá ustanovení nejsou efektivní nebo se neosvědčila. Mezi hlavní problémy patří neefektivnost a nedostatečná ochrana práv. Stávající úprava neřeší dostatečně žaloby proti nečinnosti nebo zásahům veřejné správy a žalobní oprávnění veřejného ochránce práv je nedostatečně ošetřeno.

Hlavní principy změn jsou dva. Změny v soudním řádu správním. Úpravy mají odstranit identifikované problémy a zachovat funkční prvky. Nezavádí revoluční změny, ale spíše postupně vylepšují existující právní úpravu. Za druhé, zásahy do dalších právních předpisů. Novela se týká i dalších předpisů, například občanského soudního řádu, zákona o vyšších soudních úřednících, a zahrnuje změny, které jsou nezbytné pro harmonizaci právního řádu a odstranění problémů z praxe.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 3960 lidí

Celkově novela usiluje o zvýšení efektivity, zlepšení vymahatelnosti práv a přizpůsobení se aktuálním potřebám a technologickému vývoji. Navrhovatel odůvodňuje, že pokud nedojde k odstranění chyb, nedostatků a sporné právní úpravě řízení před správními soudy nebo k promítnutí rozhodovací praxe správních soudů, budou i nadále přetrvávat výhrady, které byly v obecnější rovině shrnuty v první kapitole důvodové zprávy.

Vážení kolegové, kolegyně, proč je důležitý tento zákon? Například přehrada Nové Heřminovy. Tento zákon byl, prosím vás, předložen již 28. 8. 2024. Opravdu, aby správní soudnictví bylo efektivní a chránilo práva těch, co to potřebují, ale současně byla zachována efektivita či zvýšená efektivita, je tato novela potřebná.

Je zajímavé, že já, opoziční poslankyně, lobbuji za vládní novelu zákona, a přitom tady projednáváme mnoho návrhů zákonů, které jsou kontroverzní, kdy předkládáte poslanecké novely na poslední chvíli, které neprocházejí legislativním kolečkem, není k tomu připomínkové řízení, a tyto tlačíte. Ty, které nejsou dostatečně s odbornou veřejností projednávány. To, co je s odbornou veřejností dostatečně projednáno, se vám nechce udělat, protože by to asi zlepšilo státní správu v České republice. Pomohlo by to nejenom správním orgánům, ale především soudcům i občanům, kteří se na Nejvyšší správní soud obracejí se svými záležitostmi.