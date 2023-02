Ožanová (ANO): Tohle do legislativní nouze opravdu nepatří

reklama

Děkuji, paní předsedkyně. Přihlásila jsem se v době, kdy jsem chtěla reagovat a budu reagovat výhradně na kolegu Výborného, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Slova je to marné - má pravdu. Já bych mu chtěla připomenout, že pro mě je opravdu platný člen ústavně-právního výboru, a sám dobře ví, že i v minulém období, když se jedna kolegyně z ústavně-právního výboru hulvátsky zachovala, že jsem se ho zastala. Ale bylo by dobré si vzpomenout na minulost.

Vážení, i my jsme dokázali v rámci ústavně-právního výboru v minulém volebním období postavit se naší ministryni a říct, že něco není legislativní nouze. Dokážete to také? Týkalo se to toho, že byl předložen návrh, abychom v legislativní nouzi řešili insolvence. Společně koalice s opozicí toto odmítly. I my jsme věděli, že byť tento návrh přišel z vlády, tak že prostě není v pořádku, a protože jsme se na to dívali z odborného hlediska, řekli jsme naší vlastní ministryni ne.

Dokážete to také, vy, co s tím nesouhlasíte, říct ne? Je to hloupost? Zkuste to! Protože opravdu tohle do legislativní nouze nepatří. Prosím vás, je to pouze zákonná úprava, nic víc. A vy říkáte, že změna zákonné úpravy je důvodem pro legislativní stav nouze. Zkuste mít tu odvahu, vy, co s tím nesouhlasíte, a řekněte ne, není to v pořádku!

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ožanová (ANO): Zákonná valorizace je hospodářská škoda? Ožanová (ANO): Mám problém se zdůvodněním legislativního stavu nouze Ožanová (ANO): Takže stanoviska vlády mám brát jenom jako stanoviska vládních úředníků? Ožanová (ANO): Poslanec Michálek si zapomněl přečíst stanovisko vlády

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama