Ožanová (ANO): Zákonná valorizace je hospodářská škoda?

Vážení zbývající, předpokládám, tři stateční ministři, kteří jste vydrželi ještě,

já budu reagovat ve své podstatě na kolegu Výborného a pana ministra. Tam zazněla určitá výtka o tom, že zkratkovitě uvádíme do éteru ten legislativní stav nouze. Já si dovolím ocitovat přesně, tak jak už říkal pan ministr, jak to zní v tom návrhu zákonu, protože samozřejmě mám to připraveno. "Důvody pro tento výjimečný postup jsou spatřovány zejména ve značných hospodářských škodách, které státu bez přijetí návrhu zákona hrozí."

Promiňte, co jiného než to, že se tím řeklo: zákonná valorizace je hospodářská škoda? Promiňte, toto je zcela logická dedukce tady z této vaší věty. Takže promiňte, já budu stále tvrdit, že je to absurdní a že považujete s prominutím, s nadsázkou, důchodce za hospodářskou škodu tohoto státu.

Co se týče vyváženosti mezigenerační, o které hovořil pan ministr. Zeptali jste se někdy důchodců nad 80 let, kolik oni mají důchodu? Jak je to vyvážené? Tam běžně pracující ve standardních profesích mívají důchod 13 000. Opravdu se někomu z vás zdá toto hodně? Domníváte se, že těmto důchodcům je vhodné nepřidávat? Je pravdou, že lidé, kteří jdou do důchodu nyní, mají podstatně větší důchody. Ale zkuste se zabývat generací osmdesát plus. Opravdu je vyčleňujete ze společnosti. Zkuste na to myslet.

