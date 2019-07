Pánek (STAN): Město zavádí ve zkušebním provozu novou službu SENIOR TAXI

„Vyhovět poptávce starších, často zdravotně znevýhodněných občanů po levné a nekomplikované možnosti dopravy z okrajů města a místních částí do centra se snažíme už několik let,“ říká starosta města Zdeněk Pánek. „Pokus o zavedení zlevněné autobusové linky s jízdním řádem navazujícím na běžné spoje ze sídliště směrem k náměstí byl neúspěšný – senioři ji využívali minimálně, zřejmě byla překážkou nutnost dopravit se na autobusovou zastávku nebo vždy nevyhovovaly časy odjezdů. SENIOR TAXI by v tomto směru mělo být pružnější a dostupnější. Mám radost, že se službu povedlo uvést do provozu, a věřím, že se osvědčí a bude občanům vyhovovat.“

Podstatou nové služby je zlevněná doprava vozidlem taxi na krátké vzdálenosti na území města poskytovaná seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním. Přepravní služba je k dispozici v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin a je určena pro občany s trvalým pobytem v Bystřici pod Hostýnem a místních částech (Rychlov, Sovadina, Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem), kteří dosáhli věku 70 let, a starším nebo také osobám se zdravotním postižením ZTP/P, bez ohledu na věk. Do přepravy jsou zahrnuta menší zavazadla a zdravotní pomůcky (francouzské hole, chodítka, skládací invalidní vozíky apod.). Zdarma je přepravována i jedna osoba doprovázející zdravotně znevýhodněného zákazníka SENIOR TAXI nebo například asistenční pes. Službu lze využít k návštěvám lékaře, úřadů, hřbitova, k zajištění nezbytných nákupů a podobně. Počet jízd na osobu je limitován deseti cestami měsíčně, cesta tam a cesta zpět se počítají samostatně, jako dvě jízdy. Za každou jízdu bude provozovateli, firmě Karel Červenka – taxi služby, uhrazena městem paušální částka ve výši 30 Kč, včetně DPH, zbytek cesty uhradí přepravovaná osoba. Poskytovatel služeb není oprávněn požadovat jakékoliv další úhrady za poskytnutí této služby nebo v souvislosti s ní, např. čekací taxu nebo úhradu za přistavení vozidla. Poskytovatel je povinen vystavit přepravované osobě za uvedenou platbu doklad o zaplacení.

Ceny pro zákazníka za jízdu a osobu:

a) území města Bystřice pod Hostýnem (až po trafostanici v Rychlově) 20 Kč

b) místní část Rychlov (od trafostanice dále) 30 Kč

c) místní část Bílavsko 50 Kč

d) místní část Hlinsko pod Hostýnem a Sovadina 70 Kč

Jak si objednat službu SENIOR TAXI Bystřice pod Hostýnem?

Podmínkou je vyřízení speciální kartičky SENIOR TAXI v podatelně městského úřadu vždy v pondělí a středu, v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Žádost stačí podat ústně. Při podání žádosti je třeba předložit občanský průkaz, příp. průkaz ZTP/P. Vyřízení žádosti je bezplatné. Žadateli bude vydána karta obsahující jeho jméno, příjmení a tzv. QR kód. Získá také telefonní kontakt na poskytovatele služby (tel.: 605 958 358). Při nástupu do vozidla je oprávněná osoba povinna předložit svoji kartu-průkaz s QR kódem.



Službu lze využívat na základě předcházející telefonické objednávky, která by měla být učiněna nejméně jeden pracovní den před požadovanou jízdou, pokud se poskytovatel služby s přepravovanou osobou nedohodne jinak. Objednávky jsou přijímány na telefonním čísle provozovatele služby, které oprávněná osoba obdrží při předání karty s QR kódem

Objednávce nemusí být vyhověno, jestliže objednávaná jízda koliduje s již dříve sjednanou jízdou, k objednávce došlo v témže dni, kdy má dojít k přepravě, nebo oprávněná osoba překročila měsíční limit jízd.

Zkušební provoz ukáže, zda jsou zákazníci s novou službou spokojeni, nebo ji bude třeba uživatelům přizpůsobit.

