Paroubek: Bakala řádil, aneb seriál v TV Barrandov

Snaží se tak ukázat na silné vazby mezi konečným privatizátorem podílu státu a celého OKD, Bakalou a tehdejším ministrem financí Bohuslavem Sobotkou, respektive jeho alter ego, advokátem Mgr. Pokorným.

Zdá se, že tento program v TV Barrandov je jen jakousi dělostřeleckou přípravou před zahájením činnosti vyšetřovací komise sněmovny, zabývající se privatizací OKD, jejími souvislostmi a také například okolnostmi pádu této firmy do insolvence. Je otázkou, proč tento program páně Soukupa přichází právě nyní. A myslím, že je to právě proto, aby se efekt frontálního útoku, který bude směřovat na Sobotku, Pokorného a ČSSD, a to více než na zkrachovalého uhlobarona Bakalu zmizelého do Švýcarska, znásobil. Bakala si užívá v naprostém klidu se svou rodinou krásný dům na břehu vlídného a příjemného Ženevského jezera. A má pocit úplné beztrestnosti. A peníze mu běží. Z. Bakala se svým společníkem dokázal vybrabčit ze společnosti OKD během osmi let svého působení, podle odhadu znalců, nějakých 100 – 120 mld. Kč. Přitom si dovoluji tvrdit, že zdrcující část těchto prostředků byla investována mimo republiku. Často v rozvojovém světě. To samo o sobě je nechutné. Z. Bakala by měl cítit určitý závazek ve vztahu k zemi, ve které vydělal ohromné peníze, aby je zde také investoval. Místo toho tedy Bakala vyvedl peníze mimo republiku a ještě v zahraničních periodicích o Česku hovoří jako o zkorumpované zemi, kde není dobré investovat. Myslím přitom, že zrovna on si nemůže na vlídnost podnikatelského prostředí u nás a vlídnost většiny politických špiček vůči němu vůbec stěžovat.

Jiný šibal, známý začátkem 90. let, jménem Kožený, to krásně vyjádřil ve svém marketingovém sloganu, kterým se snažil s úspěchem přilákat jednotlivé občany s jejich kupónovými knížkami do svých fondů: „jistota desetinásobku“. I Z. Bakala zřejmě nejméně desateronásobně zhodnotil během osmi let svou investici do OKD. Podle zákulisních zpráv jej koupě celého OKD od původního nabyvatele, stála cca 10 mld. Kč. A jak jsem zmínil, ze společnosti vyvedl za osmi let nějakých, bratru, 100 – 120 mld. Kč. Prostě úžasný byznys. A teď se plácá do stehen na břehu Ženevského jezera, jak to pěkně provedl. Deset tisíc zaměstnanců OKD během pár let bude hledat nové zaměstnání a někteří z nich nepochybně skončí dlouhodobě na Úřadu práce jako nezaměstnaní. Bakalu to ovšem nezajímá. Stejně, jako jej nezajímá ani osud více než 43 tisíc nájemních bytů OKD, respektive jejich nájemníků, kterým prodal střechu nad hlavou. Přitom v počátcích svého angažmá v OKD se vyjádřil, že nájemní byty OKD bude prodávat za velmi výhodnou cenu jejich nájemníkům. To se nestalo a už se to ani nestane. Balík vice než 43 tisíc bytů, prodal v rámci společnosti RPG byty, za částku, podle zákulisních informací, 20 – 25 mld. Kč. J. Soukup včera hovořil o tom, že Bakala financoval některé volební strany. Je tomu tak. Před volbami do sněmovny, v roce 2010, investoval do volebních kampaní ODS, TOP 09 a Věcí veřejných souhrnně téměř dvacet milionů korun (tedy těch, které byly od něj na účtech těchto stran). O vládní koalici těchto tří stran, které byly ve volbách poraženy, ale utvořily vládu, se hovořilo, vcelku oprávněně, jako o Bakalově koalici. A o Nečasově vládě jako o Bakalově vládě. Zhruba rok po ustavení Nečasovy vlády se Bakala v rozsáhlém rozhovoru, který poskytl MFD, chlubil, jak to udělal skvěle, když zabránil ustavení levostředové vlády pod mým vedením. Opravdu, pro sebe to udělal vskutku skvěle. Netajil jsem se tím, že pokud bych se stal tehdy českým premiérem, donutil bych Bakalu splnit jeho slib o prodeji bytů OKD jednotlivým nájemníkům za rozumné ceny.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Ještě bych dodal něco, co J. Soukup nemůže vědět. Na podzim roku 2009 jsem si nechal udělat analýzu privatizačních smluv na prodej minoritního podílu státu v OKD a zjistil jsem smutné skutečnosti. Následně jsem na schůzi politického grémia ČSSD řekl přítomným, že tyto smlouvy považuji za zmršené a že si dáme interní závazek, pokud vznikne po volbách vláda v čele s ČSSD, že dojde k napravení tohoto stavu. A že zejména byty OKD budou Bakalou nabídnuty k prodeji nájemníkům za velmi rozumné ceny. Bohužel mám silné podezření, že tento závěr se péčí tehdejšího prvního místopředsedy ČSSD Sobotky dostal k jeho osobnímu příteli Radku Pokornému a ten zřejmě nelenil a v zápětí informoval Z. Bakalu. Výsledkem bylo, že Z. Bakala dělal všechno pro to, v oblasti marketingu, aby oslabil ČSSD a mou vyjednávací pozici po volbách. To se mu, i díky páté koloně, kterou měl v ČSSD, do značné míry podařilo. Bakalova vládní koalice jej po volbách do poslanecké sněmovny vůbec s byty OKD neobtěžovala.

Lze předpokládat, že i díky TV Barrandov se záhy po zahájení činnosti vyšetřovací komise k privatizaci OKD bude vyjadřovat každý. Z kauzy OKD se stane opět celostátní záležitost, která silně poškodí sociální demokracii. Myslím, že by bylo dobré, aby B. Sobotka znovu vážně zvážil své další setrvání v poslaneckém klubu ČSSD. Jeho pozice ve sněmovně je prakticky zničena a nepomohlo by mu nic, co by posunulo celou věc k lepšímu. Další politické strany se budou snažit celou kauzu využít k vážným útokům na sociální demokracii. Nebude jednoduché je ustát, zejména se Sobotkou v zádech. Pokud B. Sobotka bude dále působit ve sněmovně, scvrkne se zpravodajství o činnosti patnácti poslanců sociální demokracie ve sněmovně na zpravodajství o činnosti vyšetřovací komise.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.