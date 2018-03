Paroubek: Je svoboda slova i pro prezidenta?

Prezidentův projev při inauguraci však sledují miliony lidí. Proto se nelze divit, že se prezident ve svém projevu věnoval otázkám, které považuje sám za aktuální. Ale určitě jsou politické otázky, kterým by se za normálních okolností jistě věnoval raději. Co mám na mysli těmi normálními okolnostmi? Mám na mysli to, aby prezident měl reálnou možnost vyjadřovat své názory také někde jinde nežli v TV Barrandov.

Podíváme-li se na zpravodajství ČT nezaujatě, objektivní pozorovatel musí vidět, že se tato televize, pokud jde o prezidenta Zemana, věnuje jenom otázkám jeho nevhodných či údajně nevhodných vyjádření a také údajným kauzám či pseudokauzám jeho nejbližších spolupracovníků z Hradu. Není to nic o názorech prezidenta, o jeho aktuálních postojích. Prezident, když se setkává v převažující části médií s útoky a zkreslováním svých postojů, kde je líčen jako víceméně ruský či čínský agent vlekoucí loď republiky daleko od západní Evropy, reaguje pochopitelně nepřiměřeně citlivě. Útočí na některé novináře, i když by je spíše měl přehlížet.

Ale v ČT se přeci nejedná jen o M. Zemana, ale o celou politiku České televize, o její přístup k jistým politikům. Někteří politici, jisté krevní skupiny, jsou ve zpravodajství ČT a v diskusních pořadech ČT, upřednostňováni, naopak jiní jsou upozaďováni. A děje se tak naprosto plánovitě a promyšleně. Takže oponentem ministra Vojtěcha v nedělním diskusním pořadu V. Moravce nebyl bývalý ministr některé z bývalých vlád, ale neúspěšný prezidentský kandidát a nyní nezávislý kandidát do senátu Hilšer. Takže kandidovat do senátu je v případě pana Hilšera to nejlepší doporučení pro ČT. Ale pane Moravče, a vy další, kdo v ČT rozhodujete o obsazení nedělních diskusí, chci vám říci, že také já budu na podzim kandidovat do senátu. Věřím, že to vezmete v potaz, protože jako bývalý český premiér jsem v diskusním pořadu V. Moravce nebyl již více než šest let. Mohu jistě kvalifikovaně hovořit o vnitřní politice, o zahraniční politice, o české i světové ekonomice, prostě o mnohém.

Při sobotním předávání Lvů si někteří z těch, kteří vystoupili na podium (a jejichž jméno si po dvou dnech již ani nepamatuji) dovolili zaútočit coby chrabří obránci svobody slova, na prezidenta Zemana. Nehledě na to, že podobné kecy do takového typu pořadu vůbec nepatří, se chci ohradit. Myslím, že i prezident republiky má právo na svůj názor a pokud se mu zdá, že ČT a její zpravodajství slouží jen určité vybrané skupině tzv. českých elit, má na svůj názor plné právo.

Stejně tak má právo na svůj názor, pokud jde o vydavatelství Economia, které představuje jenom štít a meč zkrachovalého uhlobarona Bakali, který si nyní v klidu užívá nezasloužených příjmů získaných v OKD ve vile u Ženevského jezera (jednalo se o 100 – 120 mld. Kč, které dokázali se svým společníkem v OKD za devět let svého panování „vydělat“). Jiná věc je, že řada z novinářů ve vydavatelství Economia, byť výlučně pravicové orientace, není vůbec individuálně špatných. A Hospodářské noviny nemají po odborné stránce také vůbec špatnou úroveň. Ale jejich protizemanovské zaměření z nich čouhá...

autor: PV