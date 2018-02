Paroubek: Komise k privatizaci OKD zahajuje

Komise se bude zabývat převodem státního podílu ve společnosti OKD do vlastnictví jiných osob. A to snížením jejího základního jmění v závěru 90. let, plněním závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy o privatizaci minoritního podílu státu v OKD v roce 2004 a příčinami úpadku OKD a – což zajímá veřejnost asi nejvíce – odpovědností státních úřadů a osob v této kauze. Tedy, nejde jen o zpackanou privatizaci OKD a o mnohamiliardovou škodu, jež tím údajně státu vznikla, ale také o příčiny úpadku, případné tunelování společnosti a zašmelení hornických bytů OKD atd.

Piráti nejsou pochopitelně schopni jakéhokoliv konstruktivního výkonu ve sněmovně. Tedy například předkládat sofistikované návrhy složitějších či dokonce složitých zákonů. Oni se prostě budou jen zabývat kauzami. Nyní mají k dispozici nádhernou kauzu Čapí hnízdo. Otevřeli si sami, s jejich vděčnými podporovateli z jiných politických stran, také kauzu OKD. Ta jim vydrží nejméně rok možná dva. Po tu dobu se nebudou Piráti ničím jiným zabývat než Sobotkovým postupem při privatizaci minoritního podílu. Budou hledat zejména jeho odpovědnost za privatizaci a je samozřejmé že bývalý premiér je pro ně tučným soustem.

Na sociální strunu budou Piráti a spol. hrát zejména v souvislosti s prodejem bytů OKD v Bakalově režii. A samozřejmě také v souvislosti s odlivem zhruba 100 – 120 mld. korun ze společnosti OKD ve prospěch Bakaly a jeho společníka v průběhu let jejich působení zejména k jejich zahraničním investicím. Nepochybně také Piráti, spolu s dalšími, v komisi zainteresovanými představiteli sněmovních stran, budou pozkazovat na chyby bývalého premiéra Sobotky, coby ministra financí, a jeho alter ego, osobního přítele a poradce, Radka Pokorného v souvislosti s kolapsem společnosti OKD. Prostě Piráti a další političtí soupeři ČSSD rozehráli hru, jejímž výsledkem budou silné osobní útoky na bývalého ministra financí a nedávného premiéra Sobotku, který stál u privatizace minoritního podílu státu v OKD. Je zřejmé, že snahou politických soupeřů ČSSD, bude ukázat tuto stranu jako partaj spojenou s uhlobaronem Bakalou, který za okasní cenu zakoupil doly, které mu vydělaly desítky miliard korun, který se ze společnosti OKD evakuoval, a to jakmile se objevily první větší ztráty této firmy. Bakala tedy vydělal obrovské peníze a pro záchranu společnosti toho mnoho neudělal.

Snahou Pirátů bude ukázat ČSSD jako stranu, která díky svému ministrovi financí kašlala na zájmy obyčejných lidi v kraji. Tato kauza má pro ČSSD, zejména v Moravskoslezském kraji, politicky zcela smrtící charakter. A obávám se, že platí plně to, co jsem napsal již dříve, a tedy že hlavní zpravodajství o ČSSD po celou dobu činnosti komise o OKD bude věnováno podílu jejího někdejšího nejvyššího představitele, premiéra a ministra financí Sobotky při zpackané privatizaci podílu státu v OKD. Nedivil bych se, kdyby činnost parlamentní komise skončila podáním trestního oznámení na Sobotku a Pokorného (tedy mj.). A tak podobně jako Nečas, který se svou ženou bude ještě několik let docházet k soudu, může toto postihnout B. Sobotku. A to k politické tíži ČSSD.

