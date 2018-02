Paroubek: Krokodýlí slzy západních politiku nad Sýrií

To, že dochází k hrozným obětem na lidských životech, a to i mezi civilním obyvatelstvem a dětmi, při útocích syrského letectva na cíle v Ghútě, je pravda.

Stejně tak ovšem je pravda to, že zřejmě nejsilnější frakci bojovníků proti vládě v Ghútě reprezentují islamisté hlásící se k Al-Kaidě. Tedy k jedné z nejhnusnější teroristických organizací všech dob. Za druhé je zřejmé, že z oblasti Ghúty a kolem Ghúty, vylétávají na mnohamilionovou aglomeraci Damašku, která je pod kontrolou vládních sil desítky raket, které zabily již stovky pokojných civilních obyvatel.

Rakety, které létají na Damašek, mají účel především terorizovat obyvatelstvo a zastrašovat odpůrce islamistických teroristu. Co bylo dřív a co později, paní Merkelová a paní Mayová? Byly to útoky syrského letectva na civilní obyvatelstvo Ghúty, anebo útoky islamistických teroristů na Damašek? Samozřejmě, že s útoky jako první začali islamisté. Dnes syrská armáda, tedy Asádova armáda, hodlá obsadit město Ghútu a zničit islamisty v tomto městě. A to je jen správné.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Když syrská armáda utočila před časem úplně stejným způsobem na islamisty v městě Aleppu, ronili západní media a politici rovněž krokodýlí slzy. Islamisté v podstatě drželi civilní obyvatelstvo v Aleppu jako své živé štíty. Po leteckých útocích na město přišly útoky syrských pozemních vojsk a islamisté byli poraženi a vyhnáni z města. Věřím, že tento scénář se zopakuje i v tomto případě a že utrpení obyvatelstva v Ghútě bude co nejkratší.

Mimochodem po dobytí Aleppa syrskou armádou, z města už lidé neodcházeli, neutíkali. Naopak se několik set tisíc jeho obyvatel do Aleppa vrátilo. Tedy do města pod správou Asádovi syrské vlády.

Je jen škoda, že západní politici, když před sedmi lety začaly jejich země dodávat zbraně do Sýrie, které skončily ve zdrcující většině v rukou islamistů, nezabránili syrskému konfliktu již v zárodku. Mají stejnou odpovědnost za oběti konfliktu, jako všechny syrské válčící strany.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.