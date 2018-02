Paroubek: "Přítel lidu" Kotrba sprejoval bezdomovce

Někdejší člen Rady Českého rozhlasu, Štěpán Kotrba, kdysi „prominentní“ komentátor jednoho nejmenovaného levicového elektronického média a v poslední době redaktor ČRo, se z vlastní iniciativy zúčastnil, coby novinář, sjezdu ČSSD v neděli. Tak jak je jeho dobrým zvykem, tu a tam se mihnul před televizní kamerou s nezbytnou šálou kolem krku. Chodil mezi účastníky sjezdu jako páv.

Co se ale nestalo. Proti hlavnímu vchodu do budovy hradecké Střelnice se pohybovalo několik bezdomovců. Podle všeho tito lidé loudili, tu cigaretu, tu nějaké drobné, z lidí, kteří vyšli z budovy na čerstvý vzduch. Poté co byl takto osloven i Kotrba, vyřešil situaci tak, že napadl dva bezdomovce pepřovým sprejem. Je dobře, že ihned poté musel opustit sjezd ČSSD a že ČRo ústy svého mluvčího, se dalších služeb Kotrby vzdal. Je také dobře, že sdružení Syndikátu novinářů pro Prahu a Středočeský kraj se od jeho agresivního chování distancoval.

Zkrátka pan Kotrba by se měl napříště živit něčím jiným. Například už konečně také prací. Jako novinář, kromě pseudointelektuálních „keců“ a častých urážek, toho mnoho nikdy nepředvedl. Jeho chování vůči bezdomovcům bylo bezpříkladně odporné a je pohledem do jeho zcela prázdné a nízké duše.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

