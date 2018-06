Paroubek: Proč chci kandidovat do Senátu?

Moje odpověď je jednoduchá. Protože mi to ostravští sociální demokraté nabídli a protože jsem se naučil, za léta co jsem v politice, vážit si Ostravska, Ostraváků a také tamních sociálních demokratů. Jejich organizace byla vždy nejlepší v republice. A byla až do nedávna výkladní skříní celé strany. A já doufám, že mohu přispět k tomu, aby se tento čas vrátil zpátky.

Nelze než poděkovat těm objektivním novinářům, kteří se vyjadřují v posledních dnech k mé kandidatuře do senátu pozitivně, a jichž je k mému překvapení většina. Těm dalším, kteří mě "zkoušejí" různými otázkami, a většinou také v dobrém, bych chtěl říci, že budu kandidovat jako nezávislý kandidát, který je jasně socialisticky, tedy levicové orientovaný. Nekandiduji tedy ani na předsedu některé z místních organizací ČSSD v Ostravě, ani na předsedu ČSSD. Proto vidím jako poněkud nadbytečné se zabývat peripetiemi mého odchodu z ČSSD v roce 2011. Bohužel, tehdy se vytvořila kolem mě ve straně tak nepříjemná atmosféra (říkám to eufemisticky), že jsem to pochopil jako pokyn k svému odchodu.

Poté, co jsem ČSSD z deseti procent volebních preferencí v dubnu roku 2005 dostal během několika let do pozice nejsilnější politické strany v zemi na všech úrovních, od parlamentu, přes kraje až po komunální úroveň, jsem proto považoval svou politickou misi v ČSSD za ukončenou. Věděl jsem ale s jistotou, že Sobotkovo vedení bude svou nedůslednou politikou postupně ztrácet důvěru voličů. Předpokládal jsem, že by hlasy od ČSSD odpadajících voličů mohla získávat právě strana národních socialistů. A předpokládal jsem, že národní socialisté mohou hrát v politickém systému země roli přirozeného politického partnera ČSSD, jako tomu bylo za první Československé republiky. Strana LEV 21 ale neměla dostatek peněz, ani přístup do médií a tak se ke škodě ČSSD hlasů významné části jejích voličů zmocnil Andrej Babiš.

Připomínám, že polem mých největších politických úspěchů v minulosti nebyla Praha (i když tam jsem svým patnáctiletým působením na pražské radnici zásadním způsobem zakotvil ČSSD v pražské politice), ale Ústecký kraj. Tedy kraj, který je blízký skladbou obyvatelstva i strukturou svého hospodářství Moravskoslezskému kraji. V mnohém má stejné problémy, ať už se jedná o restrukturalizaci hospodářství, nezaměstnanost, existenci vyloučených lokalit, počet exekucí postižených osob a domácností atd. V české politice jsem po pět let působil na nejvyšší politické úrovni, dlouhá léta v komunální a regionální politice a mám tedy mimořádné zkušenosti z oblasti fungování legislativního procesu, i pokud jde o možnosti výběru mimořádně zkušených odborníků.

Chci se zaměřit na hlavní problémy Ostravy

A ty vidím, pokud jde o výkon funkce senátora, především v oblasti životního prostředí, v oblasti bytové problematiky, v oblasti exekucí, ale také v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. V té ovšem senátor může prospět svému volebnímu obvodu prakticky pouze lobbingem. Být součástí senátorského klubu velké (věřím tomu, že se sociální demokracie může vydat ze současných sedmi procent volební podpory k podstatně vyšším metám) a vládní strany jsou samozřejmě lepší, nežli například u dosavadního senátora, který zastupuje místní politickou formaci bez vlivu v centrální politice.

Životní prostředí

Ostravsko patří k oblastem s nejznečištěnějším ovzduším v republice. Podpořím proto posílení (financemi) a rozšíření Státního programu na výměnu otopných systémů v domácnostech, tak aby do něj měl přístup skutečně každý. Podpořím legislativu, která povede k ekologizaci dopravy ve velkých městech, a to jednak maximálním rozvojem elektromobility a také přechodem k nízkoemisním palivům jak ve veřejné, tak v soukromé dopravě. Podpořím také všechny legislativní návrhy, které povedou k převodu maximálního rozsahu nákladní dopravy na železnici.

A samozřejmě, pokud budu zvolen senátorem, podpořím lobbingem výstavbu takových dopravních staveb, které sníží zátěž nejen pro Ostravu, ale i pro její blízké okolí.

Podpořím zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí v souladu s rozvojem technologické a digitální revoluce v průmyslu. Stejně tak podpořím legislativu směřující k posílení inspekční činnosti tak, aby byly účinně vynucovány platné emisní limity.

Společný postup s Polskem

Důležitý bude také společný postup s Polskem, protože tam vidím jeden z klíčů ke zlepšení kvality ovzduší v celé oblasti severní Moravy a Slezska. Vhodnou cestou bude zajištění nových pravidel čerpání evropských fondů a posílení evropských dotací na uskutečnění Programu plnění evropských hygienických limitů, připravených k legislativní spolupráci. Cílem je zlepšit zdravotní stav občanů, jejich kvalitu života a průměrnou délku života.

Bytová politika

Připravený návrh vládního prohlášení otevírá cestu k rozsáhlé revizi koncepce bytové politiky a zejména k vytvoření nových legislativních nástrojů potřebných k zajištění výstavby nových bytů, mimo hypotéční financování. Mám na mysli zintenzivnění výstavby komunálních bytů, družstevních bytů, sociálních bytů a řešení celého komplexu sociálního bydlení. Jsem připraven, s týmem odborníků na bytovou politiku, který vytvářím (JUDr. Přikryl a další), zpracovat potřebné předlohy zákonů:

zákon o neziskových bytových společnostech, který vytvoří prostor pro výstavbu komunálních bytů, kde nájemné nebude tržní, ale nákladové (a tedy ekonomické

zákon o sociálním bytovém družstvu

zákon o sociálním bydlení, který zavede rozumný systém, jenž odstraní parazitování na obchodu s chudobou a současně přinese také potřebnou sociální práci s lidmi pohybujícími se na okraji společnosti. Je možné v této oblasti vyjít z britského či rakouského modelu, jejichž dlouhodobou úspěšnost lze doložit

novela zákona o družstevní bytové výstavbě.

Samozřejmě, tyto nové předlohy zákonů a potřebné novely zákonů si vyžádají také novelu zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. I tyto návrhy jsem schopen s výše uvedenou skupinou odborníků během několika měsíců po volbách připravit.

Exekuce

Exekuce jsou ohromným společenským zlem. Celostátně, ale zejména v některých oblastech, k nimž patří také Ostravsko. Podíl osob v exekuci, za loňský rok v Ostravě – město je 13,4%. To znamená, že včetně rodinných příslušníků bylo exekucemi, tak nebo onak, zasaženo něco mezi čtvrtinou až třetinou občanů města. Řada z nich se tak dostala do neřešitelné životní situace. Přehnaně tvrdé zákonodárství v oblasti exekucí je potřeba přehodnotit, humanizovat a zajistit, aby i lidé, kteří, ať už svou vinou anebo nikoliv, se dostali do neřešitelné nebo těžko řešitelné životní situace, se z ní mohli dostat. I zde bude nezbytné upravit českou legislativu rozumným způsobem tak, aby byly využity dobré zahraniční zkušenosti, například z Německa nebo z Rakouska, kde lidé v těchto problémech mají větší šanci se zařadit zpátky do společnosti mezi plnohodnotné občany. Důsledné řešení exekucí ve všech aspektech povede také k omezení šedé ekonomiky, kam je nucena se řada lidí, zasažených exekucemi obracet, aby vůbec přežila.

Chci se ve svých legislativních plánech zaměřit také na některé další zákony, které si myslím, že česká společnost potřebuje. Senátor má sice svůj volební obvod, ale je zároveň zástupcem všeho lidu. V roce 2006, na jaře, se mi podařilo ve sněmovně prosadit zákon o registrovaném partnerství. Byli jsme tehdy jako stát, v roce 2006, v čele pokroku v rozvoji práv sexuálních menšin v celém světě. Chci se proto logicky zaměřit také na formulaci nového zákona umožňujícího sňatky homosexuálů.

V posledních letech mě silně znepokojují také útoky některých neodpovědných majitelů, případně jiných osob, na domácí zvířata. Chci hledat cestu, jak posílit ochranu zvířat před násilím a neodpovědným chováním lidí.

Za dobu svého působení v politice jsem získal mimořádné zkušenosti v celé řadě oblastí státní správy a samosprávy. Studoval jsem zejména v zemích střední Evropy jejich zkušenosti v oblasti bytové politiky, životního prostředí, správy státu a obcí a chci tyto své zkušenosti nabídnout občanům, na prvním místě Ostravanům.

Zcela na okraj, k mým osobním zájmům patří, vedle sportu, např. také například opera a divadlo. Slyšel jsem, že je v Ostravě opera na vynikající úrovni. Nechci se nikoho dotknout, ale možná na nejlepší úrovni v celé zemi. I na to jsem zvědavý.

