Paroubek: Statečný postoj

Před pár desítkami hodin se poprvé objevily informace o tom, že bakalářská práce ministra práce a sociálních věcí Krčála, je zčásti opsaná z jiné práce. Bylo to pro mě a určitě i pro celou českou veřejnost velkým překvapením. Ministr Krčál reagoval tak, jak má reagovat standardní západoevropský politik.

Nehledal výmluvy, nemlžil, neházel špínu na druhé, nekomplikoval situaci vlastní politické straně, prostě, choval se tak, jak by mělo chování českého politika v podobné situaci vypadat. Oznámil veřejnosti, po krátké konzultaci s vedením své strany, suše svůj odchod z funkce ministra. Jistě to pro něj nebyla lidsky jednoduchá záležitost, protože stanul po dlouholetém úsilí a dobré práci na komunální úrovni, na úrovni regionální politiky, na politickém vrcholu. A nyní bude následovat jen a jen ústup z politických pozic. To určitě není jednoduché, pro něj osobně, ale zdá se, že je lepší tento postup, než se nechat několik dnů či týdnů masakrovat antibabišovskými médii, které si na něm mohou řešit své komplexy. Vzhledem k tomu, že na šéfa vlády, který má mnohem větší problém nežli nějaké opisování v diplomové práci, si netroufnou.

Lze jen přát vládě a zejména sociální demokracii, aby nástupkyně pana ministra Krčála byla opravdu ženou na svém místě, schopnou zvládat širokou problematiku ministerstva práce a sociálních věcí a ještě zvládat marketingově skvěle tuto pozici tak, aby ovlivňovala pozitivně politický obraz ČSSD ve vládě. Nebude to vůbec jednoduché.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Paroubek: T. Horáček - takový šikovný chlapec to byl Paroubek: OECD fantazíruje Paroubek: Hnutí ANO posiluje Paroubek: Vaše věc byla opět první

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV