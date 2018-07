Paroubek: Voliči se přelili mezi ANO a ODS? Situace bude zřejmě složitější

Výzkumy veřejného mínění a z nich odvozené volební preference v období letních prázdnin nemívají nějak skvělou vypovídající schopnost. Prostě část lidí je na dovolené a to jsou voliči v určitém průřezu politickým spektrem, kdy některé strany jsou odjezdy lidí na dovolenou postihovány více než strany jiné. A to je, obávám se, i záležitost právě zveřejněného průzkumu Medianu.

Průzkum přináší volební preference za poslední měsíc, kdy byl sběr dat prováděn od 27. června do 23. července. Nejsilnější stranou podle tohoto průzkumu je hnutí ANO s 30%, ale podle srovnání s posledními preferencemi z předchozího měření, které bylo provedeno o měsíc dříve, zaznamenalo hnutí ANO pokles o 1,5%, což není zcela nevýznamný pokles. Naopak druhá strana v pořadí, ODS, posílila z měsíce na měsíc z 12,5% preferencí na 14%. Česká média zjednodušeně informují, že voliči se přelili mezi hnutím ANO a ODS. Ale situace bude zřejmě o něco složitější.

Na třetí pozici s 11,5% jsou Piráti, kteří žádnou podstatnější změnu své pozice nezaznamenávají. Za nimi jsou s preferencemi na úrovni 8,5% hned tři politické strany: SPD, komunisté a sociální demokracie. Sociální demokraté přitom zaznamenali oproti předchozímu měsíci pokles z 9% o 0,5%. Tyto údaje pochopitelně není možně, ani potřebné přeceňovat. Jde spíše o dlouhodobý trend, který je možné v souvislosti s ČSSD hodnotit. A ten hovoří spíše o stagnaci volebních preferencí, maximálně pak v mnohaměsíční časové řadě, o jejich mírném oživování. Vstup do vlády by měl být katalyzátorem, urychlujícím obnovu voličského potenciálu sociální demokracie.

Za sociálními demokraty následují s preferencemi kolem 5%, podobně jako v jiných průzkumech veřejného mínění, tři politické strany: lidovci, kteří se přes 5% hranici dostali, na 5,5% a zaznamenali tak nárůst oproti předchozímu měření. TOP 09 je na 5% a Starostové zaostávají se 4% pod hranicí volitelnosti. Tyto tři politické strany tedy jsou tak nebo onak existenčně ohroženy, protože jejich vstup do sněmovny nemusí být zdaleka jistý. Samozřejmě, že do nových voleb do poslanecké sněmovny zbývají ještě tři roky a za tu dobu se může ještě mnohé stát. Zdá se ale, že v příští sněmovně budou z těchto tří stran jedna anebo maximálně dvě strany. A pravicoví voliči se budou snažit hledat smysluplnější využití svého hlasu ve volbách, kterým je volba nejsilnější pravicové strany, a tou je ODS. Ta se stává přirozeným gravitačním polem pro pravicové voliče.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

autor: PV