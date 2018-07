Paroubek: Zasedání komise pro prověření privatizace OKD začalo

Toto jednání totiž svolal uprostřed prázdnin. Proto ani tolik nepřekvapilo, kolik omluvenek se mu na první zasedání komise sešlo.

Ten hlavní viník krachu OKD, Z. Bakala, si ani nepřevzal pozvánku a zřejmě utrácí nabyté miliardy, které získal spolu se svým společníkem v OKD (odhaduje se, že to bylo za 8 let jejich působení 100 – 120 mld. korun), v klidu někde v nějaké superluxusní turistické destinaci. Existenční starosti ponechal Bakala svým bývalým zaměstnancům, sám si nechal peníze.

Zajímavé bylo také vyjádření místopředsedy Evropského parlamentu Teličky, který se nechal slyšet, že neví, co by v celé věci problematiky OKD slavné komisi sdělil. Jinak řečeno, že se ho to vlastně vůbec netýká. To je ale tak trochu pohrdání komisí a inteligencí jejích členů. Vždyť nejen autor tohoto článku, ale jistě i členové komise dobře vědí, že pan Telička, ještě před lety jako soukromá osoba působící coby exkluzivní lobbista v Bruselu, pracoval mj. právě v problematice OKD se zaměřením na byty, a to v zákulisí bruselské administrativy ve prospěch Bakaly a jeho společníka.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan Telička je dnes veřejnou osobou. Díky českým voličům je místopředsedou Evropského parlamentu a tedy jedním z nejvyšších představitelů evropské administrativy a čeští daňoví poplatníci mají jistě právo vědět, co pro Bakalu dělal a kolik za to dostal peněz. Bylo by to čestné a slušné, kdyby to pan Telička prostřednictvím členů komise české veřejnosti sdělil.

Pokud ovšem věci půjdou tak pomalu, jak to naznačilo dnešní zasedání parlamentní komise, tak seriózní výsledek a alespoň dílčí závěry ze zjištění komise, mohou být veřejnosti sděleny nejdříve v pozdním podzimu. A nikoli v předvolebním období jak by si to někteří členové komise účelově přáli.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Paroubek: Chystá se revize církevních restitucí Paroubek: Spravedlnost vůči Palestincům Paroubek: V rozvědce se ztratil „soudruh Mlíkař“ Paroubek: Statečný postoj

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV