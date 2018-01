Paroubek: Zdanění restitucí v politické hře

Církevní restituce představují pro více než dvě třetiny občanů České republiky problém, jsou pro ně prostě neakceptovatelné. Připomeňme také, že ve Sněmovně byly schváleny až hlasem poslance pravice odsouzeného k nepodmíněnému trestu vězení. Je zde tedy vůbec otázka legitimity schválení tohoto zákona. To autory zákona a ty, kteří prosadili v parlamentě jeho odhlasování, ale nijak zvlášť netrápí...

Hnutí ANO nyní velmi pragmaticky přichází s akceptací návrhu komunistů na zdanění finančních náhrad plynoucích z restitucí. Ministerstvo financí sice sděluje jisté výhrady, ale ne tak zásadní, aby věcně nesouhlasilo s tímto návrhem komunistického řešení.

Že se k tomuto návrhu řešení připojí také Okamura, je zřejmé. A bylo by dobré, aby se k tomuto návrhu přidal také celý patnáctičlenný sněmovní klub sociální demokracie. Osobně bych považoval řeči o tom, že on to stejně Ústavní soud zatrhne, jak to nedávno v médiích inzeroval předseda Senátu Štěch z ČSSD, za velmi nepřípadné.

Připomeňme, že ČSSD vyhrála sněmovní volby v roce 2013 mimo jiné také se silným slibem revize církevních restitucí. Tento předvolební slib odpískala krátce po volbách a nehodlala před rokem a půl využít ani návrhu jihočeského krajského zastupitelstva, které tehdy vedl hejtman Zimola, na zdanění církevních restitucí. Tedy v návrhu, který byl prakticky věcně totožný se současným komunistickým návrhem. Tehdy předseda ČSSD B. Sobotka na konto sociálnědemokratického hejtmana Zimoly dokonce hovořil v této souvislosti o předvolebním triku, předcházejícímu krajským volbám. Bylo to tehdy vůči Zimolovi nevhodné a stranu to silně poškodilo. Nyní má ČSSD možnost alespoň neutralizovat tehdejší postoj svého bývalého předsedy Sobotky. A bylo by to nanejvýš vhodné, aby již nepokračoval propad voličské podpory ČSSD.

