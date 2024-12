Pastuchová (ANO): Nově by si mohl provozovatel sáhnout na celý důchod

Děkuji, pane místopředsedo.

Já jsem se odhlásila, abychom stihli hlasovat a abychom to stihli opravdu. Ale neodpustím si jenom své ctěné kolegy tady požádat, aby se při hlasování zaměřili na pozměňovací návrh A3.1 paní poslankyně Bačíkové. Tento pozměňovací návrh byl na poslední chvíli dán do systému. Na výboru pro sociální politiku paní poslankyní, vaším prostřednictvím, nebyl moc odůvodněn.

Tak já vám řeknu, o co v něm jde. Jde o to, že domovy pro seniory, které nedostávají dotace na provoz, by měly mít možnost inkasovat od klientů poplatky za pobyt v libovolné výši. Nyní jsou ty ceny zastropované. Ale co mě daleko víc trápí, je, že zároveň by padla i stávající podmínka, podle které musí seniorovi zůstat alespoň 15 procent z důchodu, a nově by si mohl provozovatel sáhnout na celý důchod.

Já vás prosím, abyste pro to nehlasovali, protože si myslím, že každý klient, i když zaplatí třeba jeho rodina za tu službu hodně, by měl mít lidsky nárok, aby mu na to kafe, pedikúru nebo kadeřníka zbylo aspoň těch 15 procent.

Děkuju za pozornost.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



