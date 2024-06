Pastuchová (ANO): Rrušení zaručené mzdy v té transpoziční novele vůbec nemělo být

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Teď jsem tady chvilku nebyla, protože jsem právě k zákoníku práce dávala nějaký vstup do médií, kdy jsem samozřejmě podotkla, že tady máme už třetí variantu zákoníku práce, a nikdy to nepřišlo bez chyb. Ale to se stává.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14616 lidí

Jenom k tomuto projednávanému sněmovnímu tisku, možná už to tady někdo říkal z mých kolegů, ale všichni víme, že tento sněmovní tisk přišel vlastně jako transpozice směrnice Evropského parlamentu.

A ta přišla a něco měla upravit. S tím já souhlasím a myslím, že s tím nemá nikdo problém. Ale na vládu přišel tento tisk s rozporem Ministerstva financí a Svazu průmyslu a dopravy České republiky, které tam dalo požadavek právě zrušení zaručené mzdy. Což vůbec v té transpoziční novele nemělo být. A myslím si, že to je ta rozbuška, o které se tady bavíme, kterou nechceme. No a co udělala Legislativní rada vlády? Samozřejmě to tam přidala a vláda to schválila.

Co je na tom zajímavé? Že se to ruší jen v privátní sféře, a já bych se moc ráda zeptala na to třeba právě pana ministra financí, proč to tak strašně moc chce v té soukromé sféře společně se Svazem průmyslu a dopravy. Proč v té sféře chce zrušit zaručenou mzdu? Protože ta transpoziční novela to tam vůbec neobsahovala.

Děkuju.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky