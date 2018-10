Pávek (STAN): Přetéká nám tady tedy jediný sektor, úřady a státní správa

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Během té doby, než jsem se přihlásil a dostal ke slovu, tak už bylo řečeno téměř vše, co se týká argumentů pro i proti. Já bych rád popsal projednávání na hospodářském výboru, jehož jsem členem, a jehož jsem měl možnost se zúčastnit.

Během toho projednávání byly zváženy v podstatě všechny pro a proti. A jestli si někdo myslí, že hospodářský výbor je primárně na straně zaměstnavatelů a podnikatelů, tak to není poslání. Poslání hospodářského výboru je bezesporu dohled nad hospodářstvím této země. A do toho samozřejmě patří i rovnováha mezi potřebami zaměstnanců a potřebami zaměstnavatelů. Já se snažím při té své práci tady držet vždycky té věcné stránky věci a nesklouzávat k tomu okopávání kotníků a ideologickým přetahovačkám. Ale v tomhle případě to opravdu není jednoduché. A všichni jsme toho byli svědci, kdy po poklesu preferencí sociální demokracie prostě přišli její zástupci s tímto návrhem na zrušení karenční doby a doufali, že si na tom prostě vydobudou politické body u voličů.

To se projevilo i na tom jednání toho hospodářského výboru, kdy kolegyně Valachová, vašim prostřednictvím pane přesedající, tak to tam přednesla, odešla s jednoznačným postojem s výjimkou tedy komunistů, abych byl úplně přesný, tak se jenom usmívala, protože věděla, že to prostě dá do toho koaličního vyjednávání o podpoře vlády a tím pádem prostě ta diskuse tady bude mít živnou půdu a povedeme ji. Já jsem osobně přesvědčený, že zrušení karenční doby je naprosto nežádoucí jev v době, kdy potom nikdo nevolá. Ten systém, já neříkám, že je perfektní, ale ten systém funguje. Máme skutečně problém s tím dostat lidi jako zaměstnance do těch firem, do těch fabrik, do zaměstnání. Přetéká nám tady tedy jediný sektor, kde tedy přebublává ten nadbytek zaměstnanců, tak jsou úřady a státní správa. Jinak prostě všude je nedostatek lidí. A ten systém zkrátka funguje. Byly tady zmíněny všechny ty benefity, které zaměstnavatelé zaměstnancům už nabízejí. Nikdy nebyla v historii novodobé pozice zaměstnanců pro vyjednávání se zaměstnavateli tak dobrá, jako je teď. Takže já za klub Starostů a nezávislých říkám, my nemůžeme podpořit zrušení karenční doby. Budeme hlasovat jednoznačně proti. A vás, podle vašich znalostí a svědomí vyzývám k témuž.

Děkuji za slovo.

