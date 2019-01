Pávek (STAN): Správci kolektivních děl, to jsou ti paraziti

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný, já si vystačím s krátkou poznámkou. Pohybujeme se ve veřejném prostoru a tak jsme zaznamenali tlak umělců na to, abychom schválili verzi, kterou předkládá vláda, a známe situaci u živnostníků a provozovatelů veřejných provozoven, kteří samozřejmě se cítí být pod tlakem správců kolektivních děl, když se od nich vybírají poplatky za autorská práva.

Mně na tom vadí to, že se opomíjejí správci těch děl, to jsou ti paraziti, to jsou ti, kteří vybírají neuvěřitelné peníze ze všech stran, kteří šidí ty umělce. Jsou to ti umělci, kteří by se měli postavit tomu způsobu, jakým jsou v podstatě zneužíváni a okrádáni těmi správci kolektivních děl. To je ten problém, to nejsou ti živnostníci a provozovatelé těch malých provozoven. To jsou tyhlety pijavice, které si prolobovaly zákon, které lobují i dneska, které prostě manipulují ty umělce, aby vystupovali proti tomu senátnímu návrhu. Takže já určitě podpořím ten senátní návrh, protože vnáší jakýsi prvek harmonie a rovnováhy do tohoto dojného systému, díky kterému trpí v podstatě všichni kromě těch správců, kteří na tom nestydatě bohatnou, a bohatnou na úkor všech - hlavně těch umělců a samozřejmě i provozovatelů veřejných prostor. Děkuji.

Psali jsme: Senátor Valenta: Nemám nic proti tomu, aby umělci měli řádně zaplaceno za svou práci Soukromníci: Novela autorského zákona neokrádá autory Umělci nesouhlasí s návrhem změny autorského zákona Iva Valenty Senátor Valenta: Hamižná OSA lobbuje proti senátorům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV