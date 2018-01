Pekarová Adamová (TOP 09): Abychom neudělali více škody než užitku

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, novela zákoníku práce - musím předřečníka v tomto trošičku podpořit - je vždycky ožehavá, protože to je opravdu lákavý materiál. Minulé volební období jsme se s ním vypořádávali několik let a vlastně jsme se nevypořádali. Možná je to dobře. Já jsem tedy byla jedna z těch, která byla ráda, že to neprošlo ve znění, které tady bylo naplánováno.

Musím říci, že teď se tady zabýváme drobnou změnou, celkem je to jenom devět slov včetně předložek, v tom návrhu zákona, že si myslím, že pokud se budeme všichni snažit o střídmost v dalším projednávání, nebudeme se snažit úplně změnit to, co je touto novelou zamýšleno zlepšit, tak bychom mohli velice rychle dojít k závěru.

Já tady chci podpořit samotný návrh předkladatelů. Myslím si, že to je změna, která je potřebná, rozumná, že opravdu ku prospěchu lidem, kteří už i tak procházejí obtížnou životní situací, ať už je to z důvodu nějakého úrazu nebo nemoci, nicméně je tam přece jenom jedna drobná věc, kterou je třeba změnit, a jsem tedy ráda, že ten návrh nebude projednán v devadesátce hned v prvním čtení, protože právě té věci bychom měli podle mého názoru věnovat pozornost při projednávání ve druhém čtení a ve výboru. Je to otázka určité řekněme diskriminace těch nebo nerovnosti vůči těm, kteří sice mají nějaký závažnější úraz, ale přece jenom ještě se pokoušejí a chtějí zůstat aktivní na pracovním trhu, chtějí se zaměstnat resp. pokračovat v práci, byť jejich podmínky jsou v daném momentě složitější, ale po určitém čase vyhodnotí svoji osobní situaci tak, že opravdu je pro ně příliš náročné pracovat a v daném momentě se rozhodnou opravdu využít přesně tady toto ustanovení.

A pak by tady tito lidé vlastně měli vypočítávat tu náhradu z minimální mzdy, která byla platná v době, kdy se stala ta jejich událost, resp. je to vlastně pro ně v určité míře nevýhodné. Myslím si, že to je věc, kterou bychom si měli asi uvědomit. Neměli bychom tedy tím, že budeme striktně trvat na tomto znění, ty lidi hnát k tomu, že ani se nepokusí třeba na pracovním trhu zůstat. Myslím, že to je škoda pro ně i pro stát, a snažit se tedy tuto drobnost ještě v té dané novele vychytat tak, aby byla možná.

K paní ministryni bych měla jednu určitou připomínku k tomu, co tady zmiňovala. V minulém volebním období bylo velmi běžnou praxí a myslím si, že nejenom v minulém, ale i v těch předchozích, že pokud ministerstvo se dohodlo s nějakým poslancem nebo s předkladateli, tak bylo možné předložit poslanecký pozměňovací návrh, který ale připravilo před tím ministerstvo. Dohodlo se prostě ministerstvo na jeho znění. A tam ty své připomínky může určitě uplatnit. Věřím tomu, že nebude problém s tím, že se někdo z nás k takovému pozměňovacímu návrhu přihlásí a že se s ním ztotožní a tím zjednodušíme tu situaci, zrychlíme to jednání, nebo budeme muset čekat, až se celé to kolečko zahájí znovu, protože je pak velmi nejisté, kdy vůbec dojde k projednání toho zákona. Proto si myslím, že bychom v tomto směru mohli, věřím tomu, že i předkladatel je ochoten, předkladatelé, abych neupřela panu Nacherovi, předkladatelé budou určitě ochotni se na tom pozměňovacím návrhu podílet, spolupracovat a následně určitě bychom byli schopni se na něm dohodnout. Myslím, že tady nebude velký odpor k takovéto změně zákona. Nepředpokládám, že by tam byla nějaká další komplikace. Proto si myslím a podporuji to, abychom pustili ten zákon do dalšího čtení, nezamítali jej teď, pokud se to někdo plánujete navrhnout, ale abychom se opravdu věnovali tomu, jak nám s tím pomůže ministerstvo.

A co se týče těch obav ohledně jiných problematik, které by snad někteří z nás mohli mít chuť řešit při tom, když se otevře zákoník práce, tak to si také myslím, že bychom se mohli takto, byť to samozřejmě je každého právo následně jakýkoliv pozměňovací návrh předložit, tak se shodnout na tom, že nebudeme této normy zneužívat k tomu, abychom jakoukoliv další problematiku v zákoníku práce otevírali. Ona je to norma, která určitě potřebuje zásadní změny, potřebuje přizpůsobit řekněme tomu, co se dnes na pracovním trhu řeší a jakým způsobem, protože opravdu ta doba od toho, kdy ten zákoník funguje, se výrazně proměnila, ale nemyslím si, že by to byla zrovna poslanecká novela, která by měla ambici a která by vůbec měla být tím, která to bude řešit. Takže vám děkuji za pozornost a ještě jednou TOP 09 podporuje ten záměr, ale varuje před určitou drobností, kterou tam je potřeba zohlednit tak, abychom pro některé neudělali více škody než užitku. Děkuji.

