Pekarová Adamová (TOP 09): Bavíme o změně, která mnohým pomůže v identifikaci ve vztahu

Vážené dámy, vážení pánové,

já velice stručně. Rozhodně tady nebudu mít takový rozbor jako předřečníci, kteří vystupovali. Chci se také vyjádřit, učinit ten coming out, ke kterému jsme tady byli panem kolegou vyzváni. Myslím si, že u mě je to možná ještě o to zajímavější pro mnohé v tom, že jsem změnila ten názor v průběhu debaty, která se tady už několik měsíců velmi živě vede. Já jsem, na úvod řeknu, katolička. Jsem vdaná a nehodlám na tom rozhodně do budoucna nic měnit, a přesto jsem pro to, aby se mohli manžely stát i stejnopohlavní páry. Já na to nahlížím tak a rozhodně je to na každém, jak na to nahlíží, nikoho nechci přesvědčovat o svém postoji. Myslím si, že je to možné nahlížet z pohledu ochrany vztahů, vztahů těch lidí a podpory těch lidí právě ke zdravým vztahům, které mohou vést. A myslím si, že to je ten nejlepší způsob, jak můžeme ochraňovat mimochodem to tradiční, tzv. tradiční manželství, totiž co nejlépe pečovat o ty vztahy, které v nich máme a obávám se, že to opravdu není zásluhou nikoho jiného než těch, kteří v těch manželstvích žijí, aby si své vztahy opečovávali a snažili se, aby ten vztah do budoucna prosperoval. Takže já se opravdu neobávám těch různých budoucích - řekněme - kroků, před kterými mnozí varují a říkají, že tady za chvíli budeme řešit jiné znělky v metru, jak tady zaznělo, nebo výměnu panáčků na semaforech. To řešme, až to přijde někdy do budoucna případně, ale teď to tady opravdu s touto novelou nebo s těmito věcmi vůbec nesouvisí. Nespojujme to s tím. Tady se dneska nebavíme o něčem takovém. Ani o kolonkách ve formulářích, jestli tam má být uvedeno to či ono. Tady se bavíme o určité změně, o které si myslím, že opravdu mnohým pomůže v jejich identifikaci ve vztahu. Já jsem názor změnila po debatách, které jsem měla možnost mít díky některým, kteří jsou v této věci velice aktivní, protože do té doby jsem do domnívala, že skutečně stačí třeba jenom změnit zákon o registrovaném partnerství. Můj postoj byl, pojďme změnit pravidla, pojďme se bavit o nějakých úpravách tak, abychom vyhověli. Ale uvědomila jsem si, že opravdu registrované partnerství v současné chvíli je, když to hodně zjednoduším, pouhá výměna občanky na úřadě a pro ty, kterých se to týká, má opravdu velkou symboliku, a proto si myslím, že bychom měli mít možnost jim to dopřát. Proto chci jenom požádat a samozřejmě každý tady, mám pocit, že je dávno rozhodnut a že vlastně postoj každého už je dávno utvořen, ale abychom se na to uměli podívat i právě z hlediska vztahů těch lidí, nikoliv jenom z hlediska nějakých obav, které v mnohých mohou vzbuzovat a abychom to posunuli dál do dalšího čtení, abychom to nezabili hned v prvním čtení tady ve Sněmovně. Děkuji vám za pozornost, ale věřím tomu, že mnozí jsou stejně rozhodnuti a že třeba takovýto přerod názorů je spíše ojedinělý, přesto si myslím, že to tady mělo zaznít už jenom proto, že se tady nebavíme o banálních věcech.

Děkuji.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



autor: PV