Pekarová Adamová (TOP 09): Kreativní průmysl zaměstnává desítky, možná stovky tisíc lidí

Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové,

já bych chtěla využít té příležitosti, že tady projednáváme - pokud se skutečně nemýlím a doufám, že se nemýlím - poprvé návrh zákona ve stavu legislativní nouze, který se týká podpory kultury, že tady vlastně ještě žádný tisk, který by byl vyloženě ke kultuře, jsme neměli a byť se chci ptát na věci, které nejsou obsaženy právě v tomto konkrétním návrhu a chci vznést jenom několik málo dotazů, tak mi, prosím, odpusťte, že této příležitosti využívám a pana ministra kultury se chci zeptat i na další nástroje podpory kultury.

Nechci teď zabíhat tedy právě do tohoto konkrétního návrhu. Já jsem za TOP 09 panu ministrovi před několika málo týdny zasílala naše doporučení, naše návrhy, které v této oblasti vznášíme, ještě mi nepřišla od něj odpověď, a proto tedy chci využít i této příležitosti a zeptat se, co konkrétního dalšího v oblasti kultury je plánováno.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že jestli je nějaký sektor skutečně velmi postižen současnou situací, tak vedle cestovního ruchu, který se totálně zastavil, tak právě kultura tím sektorem je. A kreativní průmysl v České republice zaměstnává desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí. Jsou na něj navázány i další oblasti, a proto, když jsou dnes zavřená divadla, ruší se jedna kulturní akce za druhou a samozřejmě bude také velmi dlouho trvat, než se všechno rozběhne, tak je potřeba kultuře poskytnout skutečně pomocnou ruku, a to nejenom té, kterou zřizuje stát, tedy příspěvkovým organizacím státu, ale právě i těm, kteří jsou v neziskové oblasti, kteří jsou ti soukromí provozovatelé, ať už se to týká divadel, ať už se to týká třeba galerií, muzeí a celé řady dalších, protože si asi všichni uvědomujeme, že i ti patří do součásti naší kultury a i ti jsou jejím pilířem.

My jsme navrhli několik konkrétních věcí. Chtěli jsme, aby byl jasný plán pro rozvolňování opatření právě i se zaměřením na kulturní instituce, žádali jsme o jednorázovou pomoc umělcům a lidem, kteří jsou v kreativní sféře. Navrhovali jsme třeba také to, že prostředky, které jsou běžně využívány na propagaci české kultury v zahraničí, což je samozřejmě za běžné situace zcela normální a v pořádku, tak teď jsou vlastně dokládány tímto směrem neúčelně, tak by se měly přesunout právě na pomoc tady doma našim provozovatelům kulturních zařízení, našim umělcům atd.

Navrhli jsme také takový nástroj poměrně možná nestandardní, který jsme nazvali kulturní stravenkou, to znamená možnost poskytnout v hodnotě - my jsme navrhli 200 Kč, ale určitě je libovolně větší výše přijatelná pro každou kulturní instituci, naopak vítaná - na kulturu pro každého občana, čímž bychom dostali právě do tohoto sektoru 2 mld. Kč, pokud by to byla ta výše, kterou jsme navrhli a která by byla právě využitelná občany na jakoukoliv jimi samostatně zvolenou formu podpory, ať už lístek do divadla, do kina nebo třeba i knihu, protože samozřejmě i knižní průmysl je významně postižen.

Také jsme navrhovali podporu nákupu nových děl, což je další forma, kterou může pomoci nejenom stát, ale i samosprávy, k čemuž jsme pana ministra vyzývali, aby právě on dále vyzýval samosprávy k těmto krokům. Samozřejmě je možno využít současné situace i k dlouhodobějším plánům, resp. reformnějším krokům třeba právě ve formě podpory soukromého mecenášství v kultuře. Myslím, že třeba daňové asignace, jak to funguje v některých jiných zemích, by v současné chvíli byly vítanou podporou.

Stejně tak se osvědčily pobídky v oblasti filmové produkce pro filmaře. Navrhujeme, aby takovéto pobídky byly vytvořeny i pro tvůrce v jiných oblastech a aby tento nástroj byl používán.

V neposlední řadě navrhujeme snížení DPH na kulturu tak, aby veškerá kultura spadala do nejnižší sazby, i ta, která tam nyní nespadá, tak abychom v téhle nejhorší fázi zvolili ten nástroj, který už byl prosazen i pro některá jiná odvětví. Myslím, že kultura by si to zasloužila též.

Tolik letem světem ve velké stručnosti návrhy, které jsme už předkládali panu ministrovi. Já bych vás poprosila, pane ministře, z tohoto místa, byť vím, že to s tímto konkrétním zněním zákona úzce nesouvisí, ještě o okomentování té další pomoci a všeho dalšího, co chystáte v rámci Ministerstva kultury na podporu kreativního průmyslu, umělců a umělkyň v České republice, protože určitě všichni stojíme o to, aby naše kultura neztratila svůj věhlas kvůli koronaviru.

Děkuji.

