Pekarová Adamová (TOP 09): Nouzový stav skončil, můžeme zřídit vyšetřovací komisi

reklama

Vážené zástupkyně a zástupci vlády, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, milá veřejnosti, já před vás předstupuji s žádostí o schválení programu této mimořádné schůze a i jako předkladatelka, navrhovatelka zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami ČR v době nouzového stavu.

Právě na tuto část našeho navrženého programu se chci zejména soustředit, jakkoliv samozřejmě jsou důležité všechny ty body, které bychom měli projednat.

Já totiž zřízení této komise navrhuji spolu s dalšími 45 poslanci. A to tedy bezpečně překračuje tu požadovanou jednu pětinu všech poslanců, jak tady po nás vyžaduje jednací řád Poslanecké sněmovny. A chtěla bych právě proto více objasnit, proč myslím, že je tento krok důležitý.

Návrh na zřízení vyšetřovací komise je zařazen na program 50. schůze, o jehož programu bychom měli nebo jehož schválení bychom měli snad už za chvíli i hlasovat. A proto si vás dovoluji požádat tedy nejenom jménem svým, ale i těch dalších zbývajících 45 poslanců, aby mimo jiné tedy i tento bod bylo možné prodiskutovat.

O centrálních nákupech ochranných pomůcek, ke kterým přistoupila vláda v průběhu nouzového stavu prostřednictvím jednotlivých ministerstev, jsme v Poslanecké sněmovně již diskutovali. Nicméně stále zůstává ještě mnoho nezodpovězených otázek.

Vzhledem k tomu, že během nouzového stavu probíhaly nákupy ochranných pomůcek zejména na základě výjimky dle § 29 písmena c) zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zboží v hodnotě několika miliard korun bylo hrazeno z veřejných zdrojů. A vzhledem k tomu, že v médiích byla již prezentována celá řada případů týkajících se podezřele vysokých cen, objednávek nekvalitních ochranných pomůcek či výrobků s neplatnými certifikáty a že na naše otázky někdy nebylo schopno, ať už jedno z ministerstev nebo druhé ministerstvo, které nakupovalo, tedy vnitro či zdravotnictví a jejich ministři, poskytnout relevantní odpovědi, tak se domníváme, že zřízení vyšetřovací komise, která by zmapovala nakládání s veřejnými prostředky, je prostě na místě.

Je nepochybně ve veřejném zájmu podrobit všechny nákupy kontrole. Často zde nebo v médiích od členů vlády zaznívá, že nepřísluší Poslanecké sněmovně se nákupy zabývat, že je již prověřuje Nejvyšší kontrolní úřad. To, že je prověřuje NKÚ, by neměla být ani omluva nebo výmluva. To je právě naopak varovným signálem, že je zde skutečně něco v nepořádku. A Poslanecká sněmovna, která vůči vládě plní kontrolní funkci, by na svá práva a povinnosti v této chvíli rozhodně neměla rezignovat. Od toho zde ostatně máme právě jednací řád, který ve svém § 48 umožňuje Poslanecké sněmovně na návrh pětiny poslanců zřídit k objasnění důležitých skutečností vyšetřovací komisi, která může poté opatřovat potřebné podklady, vyžadovat nezbytná vysvětlení, vyslýchat svědky a tak dále.

Zde bych ráda ocitovala slova pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, která pronesl v Poslanecké sněmovně přesně před měsícem 28. dubna, kdy právě na pořadu schůze byl i bod k centrálním nákupům ochranných pomůcek. Cituji: "Takže pojďme to hodnotit skutečně objektivně. Myslím si, že i v rámci skutečně nějakého časového odstupu. Ať se udělají účty. Ať se prostě složí účty, až se skutečně ta situace vyřeší. My s tím nemáme problém. Ať se klidně kontroluje. Nemám s tím jakýkoliv problém. Ale prostě v této době hodnotit na základě dat, která jsou zkrátka neúplná, která se mění každým dnem, není úplně férové." Konec citace. To je měsíc starý citát. A dnes jsme tady od pana ministra už slyšeli, že sice kontrolu ano, ale vyšetřovací komisi nikoliv. Přestože tvrdí, že svědomí má naprosto čisté a že tedy si za svými kroky a za kroky ministerstva jako takového stojí. Tak pokud si za nimi skutečně stojíte, pane ministře, tak nechápu váš odpor vůči této iniciativě.

Nouzový stav již skončil, centrální nákupy jsou také ukončeny. Pan ministr tedy nemá mít jakýkoliv problém s kontrolou, jak sám tvrdil, a proto i předpokládám, že poslanci hnutí ANO zřízení komise podpoří, protože v rámci komise chceme získat objektivní informace, zabývat se celou situací na základě ucelených dat, podkladů a prozkoumat je skutečně do hloubky. Nikoliv jenom tady jednotlivými projevy, kdy se nedá příliš reagovat na všechny skutečnosti, které v nich zazní, nedá se jít tedy více do detailů. A to by ta komise skutečně jít mohla.

Ráda bych také ještě připomněla, že nákupy ochranných pomůcek začalo prověřovat také Ministerstvo financí a ten argument, že věc vyšetřuje NKÚ a už tak není dalšího vyšetřování třeba, se tím trochu vytrácí. Proč ne vícestupňová kontrola, proč ne více očí, které budou moci najít případné nedostatky? Samozřejmě oproti vyšetřování NKÚ nebo Ministerstva financí je jednání sněmovní komise zpravidla veřejné, díky čemuž se daňovým poplatníkům průběžně mohou dostávat objektivní informace, jak bylo nakládáno s jejich penězi.

Ty peníze, za které bylo nakupováno, jsou právě z daní našich občanů, firem, a já nevidím jediného důvodu, proč by neměli tyto informace mít i v průběhu samotných šetření. Poslední zprávy ukazují, že jen za dovoz veškerého materiálu zaplatilo Ministerstvo vnitra - tedy jenom za tu dopravně-logistickou část - 700 milionů korun. Za samotný materiál další čtyři miliardy a samozřejmě další miliardy jsou tedy i v gesci Ministerstva zdravotnictví. Takže celkově jde téměř o deset miliard korun z veřejných peněz. Samozřejmě také neopomíjejme, že pokud nasvědčují skutečnosti zjištěné vyšetřovací komisí, že byl spáchán trestný čin, může vyšetřovací komise oznámit takovou skutečnost orgánům činných v trestních řízeních.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Oceňuji přístup pana Hamáčka, který řekl, že je připraven před námi obhájit všechny dodávky, které jeho rezort kvůli epidemii nemoci Covid-19 zajistil. A věřím, že kolegové z ČSSD svému předsedovi toto umožní, že rovněž zřízení vyšetřovací komise svými hlasy podpoří. Pan ministr Vojtěch zase v otázkách Václava Moravce řekl, že se neobává ani kontrol z NKÚ. Dnes tady ale oba dva hovořili jinak a oba dva říkali, že co se týče vyšetřovací komise, tak nevidí důvod pro její zřízení. Pokud skutečně stojí za těmi do té doby pronesenými deklaracemi, tak nevidím důvod, proč by měli vyšetřovací komisi bránit.

Co má být vlastně smyslem této komise? Není to pouze shromáždění veškerých podkladů k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího veškerého zdravotnického materiálu v době nouzového stavu od jednotlivých organizačních složek státu a vyhodnocení efektivity a transparentnosti těchto nákupů, dodržování potřebné kvality. Ale komise by zároveň měla navrhnout i systémové změny a doporučení pro zajištění transparentních a efektivních nákupů a zajištění efektivní distribuce výrobků jednotlivými organizačními složkami státu v době nouzového stavu i do budoucna.

Je smutné, že místo toho, aby vláda ve světle současných nejasností usilovala o co největší transparentnost, tak nám zde naopak byly předkládány k novelizaci zákony jako je zákon o veřejných zakázkách, které právě dávaly jenom prostor k dalším pochybnostem a spekulacím. Často se také používá argumentace - a to nejenom tady v rámci Sněmovny, ale i v mediálním prostoru - velmi častá otřepaná fráze, že nemá smysl žádnou komisi zřizovat, protože žádná komise nikdy nic nevyřešila. Slyšeli jsme to tady opravdu v médiích tisíckrát.

Proč tedy stále tento institut u nás funguje? Asi proto, že jsme parlamentní demokracie, že tu stále máme demokratický právní stát, ve kterém Parlament plní kontrolní roli vůči exekutivě. A pokud někdo zpochybňuje institut vyšetřovací komise, může stejně tak zpochybňovat právo poslanců na informace od vlády, může zpochybňovat nárok interpelovat, nebo třeba povinnost vlády účasnit se vůbec jednání Poslanecké sněmovny. Ale to tady vlastně od nikoho neslyšíme. Takže nevidím důvod, proč najednou jeden z institutů, který jednací řád umožňuje, by měl být takto zásadně zpochybňován.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v první řadě si vás samozřejmě dovoluji požádat vůbec o schválení navrženého programu, abychom vůbec mohli ten bod projednávat a abychom mohli projednat návrh 46 poslanců, kteří splnili náležitosti zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a na základě něho navrhují zřízení této komise. Myslím, že je zásadní, aby k tomu mohli vystupovat i ostatní poslanci bez přednostního práva, aby se mohli jasně vyjádřit, abychom to mohli prodiskutovat a tím, že budeme hlasovat vůbec pro schválení programu, jim k tomu dáme prostor. Samozřejmě mimo jiné, mimo ostatní body, které jsou neméně důležité a ke kterým ta diskuze určitě bude taktéž potřebná a z ní vyplyne i mnoho důležitých informací nejenom pro nás, ale i pro veřejnost. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Považuji za zásadní se ozvat, když tady zaznívají lži Pekarová Adamová (TOP 09): Koalice nabízí voličům kandidáty se zkušenostmi a erudicí Pekarová Adamová (TOP 09): Máme před sebou boj o samou existenci liberální demokracie Pekarová Adamová (TOP 09): Pokud nebudou fungovat družiny, rodiče se do práce vrátit nemohou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.