Pekarová Adamová (TOP 09): Poměr důchodů k průměrné mzdě klesl poprvé pod 40 procent

reklama

Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové,

názor TOP 09 na jednorázový příspěvek jsme tady vyjadřovali už v předchozích čteních. A já jsem přišla podpořit to, abychom měli na důchody i v příštích letech. To chci podpořit zejména. A myslím si, že bychom měli zejména důchody, které budou potřeba platit za rok, za pět, za deset, za dvacet mít na srdci my všichni. Je tedy nutné ke všem návrhům, které se týkají důchodů, přistupovat s vědomím toho, že bychom měli podpořit to, na co máme a co si můžeme dovolit. A my v tomhle roce máme rekordní zadlužení, má se blížit až 500 miliardám korun a tudíž z toho jednoznačně vyplývá i odpověď na to, jestli na to máme.

My jdeme na dluh a neděláme nic proto, nebo tato vláda nedělá nic proto, abychom měli lepší poměr mezi mzdami, průměrem mezd a důchodů. Připomeňme, když už jsou tady ty plamenné řeči, ať už paní ministryně, či jiných zástupců z vládní koalice, o tom, jak jsou důchody nízké, jak je průměrný důchod teď sice vyšší než byl v roce 2014 nebo jaká tady zazněla srovnání, ale že pořád je to málo. Tak, že tato vláda už je sedmým rokem u moci a stále nebyla schopna přijít s tím, aby zlepšila výhled do budoucna, abychom měli jistotu toho, že se tady nebavíme teď o jednorázovém příspěvku, který je takový mejdan na rozloučenou.

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 7565 lidí

Proto tohle je zásadní, co tady máme řešit. Nevím, jestli byste na potřebovali, když sedm nestačilo, sedm let je málo, tak jestli potřebujete 14, 20, jak dlouho byste museli být ve vládě, abyste s něčím přišli. Ale to si asi všichni umíme představit, že už bylo času dost.

Poměr důchodů k průměrné mzdě, ten náhradový poměr, klesl za vašich vlád poprvé pod 40 %. To jsou fakta. Ta nezastřete ničím. To jsou jasná srovnání, ze kterých nevychází dobře váš přístup k řešení penzí. Váš přístup je totiž takový, že nad rámec valorizace se přidá něco navíc, vytváří se dojem, že se vlastně přidává nejvíc, co se kdy mohlo nebo resp., že růst je v absolutních číslech nejlepší, skvělý, úžasný, dá se tomu spousta přívlastků. Ale tím se zastře právě tenhle fakt.

Připomínám, že v dobrých časech, kdy jsme nebojovali s koronakrizí, když jsme tady neměli tato zadlužení a když se nám dařilo lépe, tak i my jsme častokrát podpořili růst penzí. Ale zároveň jsme jedním dechem vždycky žádali a zdůrazňovali, že je nutné připravit reformu, že je nutné nehledět jen na ten vždycky příští rok, ale dívat se právě na delší horizont. Protože velká, naprostá většina současných penzistů určitě i za dva, pět let bude chtít důchody brát. A krom toho, že bude potřebovat penzi, tak bude potřebovat také sociální péči, zdravotní péči, to všichni přece víme. To jsou všechno systémy, které musíme být schopni ufinancovat. A i přímo materiály samotných ministerstev, ať už financí, nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, jak prognóza je opravdu varující, jak je katastrofální. Už v roce 2030 by na důchody mělo jít až 45 % státního rozpočtu, pokud s tím něco neuděláme. Dnes je to zhruba třetina. Tak vidíme ten ohromný růst během deseti let, který je samozřejmě způsoben vícero faktory, a všichni víme, že demografická prognóza je v tomto směru naprosto jistá, jasná a nezpochybnitelná. O to nám jde zejména. Ne o to, abychom jednorázově vzali peníze, které nemáme, vzali je z kapes dětí, které je budou platit, a přidali a stali se lepšími v očích těch, komu dáváme ty peníze. My se v jejich očích můžeme stát lepšími ve chvíli, kdy zajistíme to, že peníze budou mít i v příštím roce, za pět let, za deset a v dalších letech.

Takže já jsem tady proto, abych podpořila ne jednorázový příspěvek, ale abych podpořila to, že tohle je to, co máme řešit, abych podpořila důchody ve všech dalších letech, protože mně na důchodcích skutečně záleží a nechci, abychom tady stavěli proti sobě různé skupiny obyvatel. Když se tady srovnává, že se všem pomáhá, pomáhá se podnikatelům, živnostníkům a dalším skupinám, tak je potřeba říci, že ti o své příjmy přišli nejdřív na jaře a teď i na podzim - velká část z nich. To znamená, že jim bylo zakázáno vydělávat, na jejich účty neplyne pravidelně každý měsíc s jistotou, která je opravdu stoprocentní, nějaká částka, která plyne v případě důchodců. Tak to prostě je. Je to potřeba umět říci. A není to nic proti tomu, že bychom chtěli vytvářet dojem, že všem seniorům se žije skvěle, ale na druhé straně i ti samotní senioři si uvědomují, že ta nejistota do budoucna je tak obrovská, že to za tu jednu jistotu v jednom měsíci v tomto roce příliš nestojí.

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Ministr zdravotnictví porušil všechna myslitelná pravidla Pekarová Adamová (TOP 09): Absence rychlé pomoci vede k velké frustraci a naštvanosti lidí, kterých se to týká Pekarová Adamová (TOP 09): Lidé začínají takovéhle webové adresy zakládat sami Pekarová Adamová (TOP 09): Miloš Vystrčil dokázal, že neohne hřbet

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.