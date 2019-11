Pekarová Adamová (TOP 09): Školství vláda v navrhovaném rozpočtu značně podceňuje

Děkuji vám za slovo, vážené dámy, vážení pánové,

vzhledem k pokročilé hodině velmi jasně, stručně. Naše priority jsou školství, vzdělávání obecně, proto se to projevuje i v pozměňovacích návrzích, které předkládáme. Stejně je tak tomu v protidrogové prevenci, protože to považujeme za klíčovou oblast, kterou vláda ve svém navrhovaném rozpočtu značně podceňuje. Proto představím svých pět pozměňovacích návrhů. První se týká platů ve školství. Chceme, aby byl skutečně dodržen slib, který byl učitelům dán, aby jim mohly být zvýšeny platy o 15 %. Proto tedy navrhuji, aby kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla navýšena ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o 5,5 mld. korun. V praxi to povede ke zvýšení mezd o zhruba 3 500 korun a tím částečnému přiblížení se závazku, který sama vláda dala.

Další oblast, která ve školství je podle našeho názoru nedostatečně v rozpočtu zohledněna, je, že přibývá ve školách asistentů pedagogů a samozřejmě školy nejsou nafukovací a prostory, které jsou pro ně potřeba, tedy začínají být nedostatkové. Je nutné, aby školy měly možnost takovéto prostory rozšiřovat a také chceme, aby docházelo i k dostatečnějšímu lepšímu finančnímu ohodnocení samotných asistentů pedagogů. Proto opět v této kapitole 333 navrhuji, aby v tom samém ukazateli byly navýšeny výdaje o částku 2 mld. za účelem zvýšení platů asistentů pedagogů a o částku 1 mld. za účelem vybudování zázemí právě pro asistenty pedagogů.

Kapitoly Ministerstva školství se týká také můj třetí pozměňovací návrh. Tím navrhuji zvýšit výdaje na program protidrogové politiky. Cílem tohoto programu je podpořit prevenci opatření vedoucích ke snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním legálních, ale i nelegálních návykových látek. Ke snížení dochází na vrub rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, přesněji plánovaných výdajů na pracovní cesty po České republice i zahraničí. Snížením rozpočtu na polovinu plánované částky dojde k alespoň částečnému snížení negativních dopadů cest, které pan prezident pořádá a na nichž ne v souladu s politikou vlády reprezentuje Českou republiku.

Programu protidrogové politiky se pak týká i další pozměňovací návrh. Tím navrhuji kompenzovat meziroční snížení finanční podpory pro boj se závislostmi o 30 mil. korun. Bez těchto peněz určených pro služby poskytující protidrogovou prevenci, prevenci přenosu infekčních chorob u závislých, kontaktní centra a terénní programy může dojít nejenom k zvýšení počtu drogově závislých, ale zejména zvýšení výskytu všech souvisejících negativních jevů, jako jsou různá onemocnění a nežádoucí socioekonomické jevy. V tomto případě se jedná o nižší částku 30 mil. a navrhuji v rámci kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví zvýšit výdaje v tomto objemu ve specifickém ukazateli program protidrogové politiky.

A konečně poslední pozměňovací návrh se týká posílení financování aktivit spolků, které plní dlouhodobě své poslání v oblasti, konkrétně se jedná ve vzdělávací, je to pro Ústav pro studium totalitních režimů a jeho projekty, které se týkají např. připomínek současného 30letého výročí sametové revoluce. Či pro Československou obec legionářskou, která mj. dlouhodobě pečuje o válečné veterány a prezentuje historii bojů veteránů v zahraničí. Jedná se tedy o částky pro Československou obec legionářskou 3 150 000 za účelem zajištění financování individuální péče a podpory válečných veteránů. No a pro ÚSTR se jedná o tutéž částku za účelem zajištění financování činnosti Ústavu. Posílení těchto dvou spolků dochází na vrub snížení rozpočtu pro Český svaz bojovníků za svobodu, který již několik let nenaplňuje své poslání, naopak spolupracuje s extremisty, vyznamenává různé kontroverzní osoby, bývalé komunisty apod. a jeho čelný představitel pronáší různé xenofobní projevy. Myslím si, že ty peníze budou účelněji vynaloženy v jiných kapitolách.

Čísla pozměňovacích návrhů ještě dlužím, je to 3839, 3840, 3841, 3842 a 3843.

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



