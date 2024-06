Pekarová Adamová (TOP 09): Spolupráce TOP 09 a ODS v Plzeňském kraji skvěle funguje dlouhodobě

Podpisem ji stvrdili i celostátní předsedové stran Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová. Lídrem společné kandidátky je čtyřicetiletý současný krajský zastupitel a bývalý rokycanský místostarosta Jan Šašek za ODS. TOP 09 na společné kandidátce vede primář Klatovské nemocnice Richard Pikner. Hlavními tématy koalice bude efektivní správa kraje, kvalitní školství, dostupné zdravotní služby a rozvoj dopravní infrastruktury.

„Do voleb jdeme s cílem vyhrát, a vítězství pro nás bude znamenat, že budeme koalicí, bez které nebude možné složit většinu v krajském zastupitelstvu. Plzeňský kraj a lidé, kteří zde s námi žijí, si zaslouží víc než být jen krajem montoven. Jsem hrdý na to, z jakého kraje pocházím a chci, aby hrdost na svůj kraj cítili i všichni ostatní, kdo v něm žijí. Proto chci lidem v kraji přinést nové příležitosti pro jejich pracovní i osobní rozvoj, stejně jako zajistit dostupnost klíčových služeb pro spokojený život. Ať už se jedná o zdravotní péči, dopravní obslužnost, kvalitní vzdělávání, ale i třeba pocit bezpečí. Jsem přesvědčený, že to společně dokážeme,“ shrnuje svůj přístup k vedení Plzeňského kraje lídr kandidátky Jan Šašek (ODS).

Společná kandidatura je pokračováním úspěšné spolupráce z minulých krajských voleb. Koalice se chce po volbách zaměřit na podporu a vytváření podmínek pro investice s přidanou hodnotou jak pro kraj, tak pro jeho obyvatele namísto montoven. Prioritou je také zajištění kvalitního vzdělávání a lepšího propojení soukromého sektoru se středními školami. Koalice také myslí i na zlepšení bezpečnosti jak ve městě Plzni, tak v ostatních, především průmyslových, oblastech Plzeňského kraje či zkvalitňování dopravní infrastruktury. Neméně důležitým tématem je podpora, v současné době upadajícího, regionálního zdravotnictví a rozšíření a rozvoj dostupné zdravotní péče do celého kraje.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



„Úpadek regionálního zdravotnictví po dvou letech jeho správy Piráty je bohužel evidentní. Lékařů v kraji ubývá, dostupnost zdravotnické péče, zejména v těch řídce osídlených oblastech kraje, začíná být velmi špatná. To musíme změnit. A tím nemyslím, že to nutně musí zajišťovat kraj. Ale musíme jak lékařům, tak případným soukromým zdravotnickým zařízením, vytvořit takové podmínky, aby do našeho kraje přišli a tu péči našim obyvatelům zajistili. Tyto příklady známe i z jiných krajů a nevidím důvod proč by to nemělo fungovat i u nás,“ popisuje aktuální situaci ve zdravotnictví a své vize na jeho rozvoj Richard Pikner z TOP 09.

„Plzeňský kraj je skvělé místo k životu. Je naším společným zájmem, aby to tak i zůstalo. ODS a TOP 09 efektivně spolupracují v rámci SPOLU na celostátní úrovni. A je tedy víc než logické, že jsme podobný model upřednostnili i v rámci Plzeňského kraje. Věřím, že budeme úspěšní. Máme vizi, máme plán a víme, jak chceme náš kraj rozvíjet. Myslím, že si všichni přejeme promyšlený a poctivý přístup ke správě kraje a řešení problémů, které náš kraj má. Bezpečnost, zdravotnictví, příležitosti ekonomického rozvoje - to vše bude předmětem naší péče. Chceme na zlepšování těchto oblastí života společně pracovat,” říká Martin Baxa, předseda plzeňské ODS.

„V Plzeňském kraji k sobě máme blízko ve smyslu velmi podobného pohledu na to, jakým směrem chceme kraj směřovat a jak ho rozvíjet. Chceme, abychom správou kraje obyvatelům co nejméně komplikovali život, ale abychom je naopak uměli podpořit v tom co potřebují. Po minulých volbách jsme navíc začali připravovat celou řadu nových projektů, které však po valentýnském puči stojí a současné vedení kraje přešlapuje na místě a nekoná. A to je naším hlavním cílem – vrátit společně Plzeňskému kraji tah na branku,“ komentuje společnou kandidatur předseda TOP 09 Plzeňského kraje Petr Suchý.

Společnou kandidaturu ODS a TOP 09 podporují i její celostátní předsedové Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová

„Mám radost ze spojení ODS a TOP 09 v Plzeňském kraji. Tým kompetentních lidí na naší kandidátce je připraven po letech stagnace vrátit kraji tah na branku. Lidé v kraji vědí, že už v minulosti jsme přišli s celou řadou projektů, které ale současná koalice zastavila. Ať už je to nová budova Západočeské galerie nebo rekonstrukce nemocnice v Rokycanech. To je důkaz stagnace a potřeby znovu odvážného vedení s vizí a energií. Právě energii, odvahu i zkušenost může kraji nabídnout náš lídr a kandidát na hejtmana Jan Šašek se svým týmem. Vzhůru k lepším zítřkům v Plzeňském kraji!” řekl předseda ODS Petr Fiala.

„Spolupráce TOP 09 a ODS v Plzeňském kraji skvěle funguje dlouhodobě. Jsem tomu ráda, ostatně i v letošních volbách se naše společná kandidátka jako jediná může utkat s populisty o vítězství. Na kandidátce voliči mohou vybírat z řady kvalitních osobností, které mají zkušenost nejen z komunální politiky, ale z klíčových oblastí jako například pan doktor Pikner, se zkušeností z krajského zdravotnictví. Nejen na kvalitní zdravotní péči se zaměří i v rámci programových priorit. Věřím, že to voliči v Plzeňském kraji ocení,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.