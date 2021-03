Pekarová Adamová (TOP 09): Tato debata je naprosto nevhodně načasovaná

reklama

Děkuji za slovo. Já je asi ani nevyčerpám, protože já se domnívám, že tady ta debata v okamžiku, ve kterém ji vedeme, i když moc nás tady už není, kdo by ji vedli, tak je prostě zkrátka naprosto nevhodně načasovaná. Tento návrh v tomto čase ekonomické krize, kterou prožíváme a zdaleka ještě prožívat dlouho budeme, nic si nemalujme narůžovo, tak se absolutně míjí s tím, co je reálné. Pojďme si to říct na rovinu. Pokud jsou ty dopady 28 miliard korun vyčíslené Hospodářskou komorou, 28 miliard, tak to je zkrátka darda i v dobrých časech. Ale v těchto časech, kdy tady mnozí balancují na hraně propasti, kdy mnozí už za ní dávno jsou, kteří už prostě nikdy neotevřou svoji provozovnu, tak se bavit o něčem, co dá ještě jako další ťafku, je prostě, nezlobte se na mě, úplné ignoranství vůči současné době.

To jako nemůže nikdo myslet vážně. To je zkrátka něco, co nemůžeme nikdy podpořit, protože ve finále těm, kterými se tady ohání předkladatelé a podporovatelé, na to doplatí ze všech nejvíc. Na kom si myslíte, že budou ti zaměstnavatelé muset ušetřit peníze? Na čem to bude nejjednodušší? Kromě investic, které by modernizovaly jejich výrobu, modernizovaly jejich podnikání, držely je konkurenceschopné, tak to bude samozřejmě na lidech. Budou muset propouštět! Tak co je lepší? Mít práci? Anebo ji vůbec nemít? To je jednoduché. Tak si vyberme. Zkrátka tohle je dneska něco, co jsme vůbec neměli připustit.

My trváme na návrhu na zamítnutí tohoto zákona, této novely zákona.

A myslím si, že bychom měli vystoupit z nějakého bludu, že tohle je v této době vůbec relevantní debatovat. Já chápu, že je to programový cíl některých stran tady ve Sněmovně, který mají dlouhodobě, ale zkrátka je potřeba dívat se na to optikou roku 2021, kdy tady rok máme dopady celosvětové pandemie na ekonomiku naší země, stejně jako ji prožívají i jiné země. Já si myslím, že tady v tomhle tom případě si musíme uvědomovat, že ty náklady jsou tak obrovské, že to skutečně teď jenom pomůže mnohým do toho, aby tu firmu úplně zavřeli, ta místa rozpustili a ti lidé skončili kde? No na pracovních úřadech. A budou nákladem státu, koho jiného.

Takže pojďme si to říct úplně na rovinu, že to takhle je. A proto navrhujeme zamítnout, byť samozřejmě v dobách dobrých o tom pojďme debatovat znovu, ale to si myslím, že bude tak za pár let. Takže teď v tuhle dobu prostě opusťme tady tenhleten blud, opusťme jej úplně, nežijme v něm a neudržujme v něm reálně lidi, kteří by třeba na to mohli slyšet. Řekněme jim férově, že to pro ně může být úplné ohrožení jejich pracovních míst , že už pak třeba také tu práci nenajdou, že už ji nebudou mít. To je férové jim říct.

Děkuji za pozornost.

