Pekarová Adamová (TOP 09): Tato schůze má vytvořit jenom mlhu

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí spoluobčané,

to, že se tady v červnu tohoto roku setkáme k nedůvěře vlády, mě vůbec nepřekvapuje. A bitcoinová kauza nebo kauza ministra Blažka je vlastně jenom záminkou. Co mě vede k tomuto přesvědčení, jsou zkušenosti, které z tohoto volebního období s naší opozicí máme. Jedná se totiž už o čtvrté hlasování o nedůvěře vládě. A určitě není náhodou, že z těch předchozích se dvě konala vždy blízko volbám, těsně před volbami. Jednou to bylo v září 2022, komunální a senátní volby byly v říjnu; dále pak v lednu, a to bylo přímo mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb. Jedinou výjimku potvrzující toto pravidlo pak tedy činí říjen 2023, kdy volby sice žádné nebyly, ale tuto schůzi jsme měli. Ale je to, jak říkám, výjimka potvrzující pravidlo.

Jedná se zkrátka o předvolební show, předvolební divadlo za peníze daňových poplatníků. A to jsem o tom opravdu přesvědčená. Proto je vidět, že o bitcoiny, o věci, které jsou související s touto kauzou, úplně až tak nejde. A až budou někteří, kteří budou hovořit po mně, chtít mluvit o tom, že tohle je to klíčové a proč se tady dnes a zítra zřejmě ještě scházíme, tak ať se podívají, jak dlouho o tomto tématu hovořil za předkladatele Andrej Babiš. Dvě hodiny hovořil, z toho deset minut věnoval tady této věci. Pouhých deset minut ze dvou hodin. To je odpověď na tu otázku.

Tomio Okamura se věnoval mnohem víc ukrajinským uprchlíkům a vyvolávání nenávisti vůči nim než této kauze. A já chci z tohoto místa důrazně odmítnout ta slova, která od něho zazněla, protože to bylo nehorázné štvaní. A jak to dopadá, když takovéto věci zaséváme do společnosti jako politici, jako zodpovědní lidé ve veřejném prostoru, to pak můžeme vidět v médiích a na sociálních sítích z videa, které teď koluje, které ukazuje napadení nebohé ženy, Ukrajinky, tady v České republice přesně takovým člověkem, který jenom proto, jakou mluvila řečí a že je to Ukrajinka, ji skopal. Tak prosím pěkně, vyvarujme se tady těchhletěch vyvolávání nenávisti. Takhle to pak končí. A nebuďme za to spoluzodpovědní.

Proto se také nechci věnovat kauze, když to nechtějí a nevěnují se tomu ani samotní předkladatelé do většího detailu. Já jsem přesvědčená o tom, že nám výsledky auditu odpoví na celou řadu nezodpovězených otázek. Důvěřuji tomu, že paní ministryně Decroix s koordinátorem, kterého na tuto věc vybere na ministerstvo, se tomu bude věnovat opravdu důkladně a už tak dneska činí.

A kdybych byla bývala v opozici, tak bych se snažila například právě využít příležitostí, které paní ministryně dala, a ohledně koordinátora bych se s paní ministryní sešla. To, že zase zavírají dveře, které jim byly otevřeny, to, že zase se chtějí vymlouvat na to, že nemají informace, aby to pak mohli tady na plénu říkat, aby to mohli říkat na sítích a šířit v médiích, to je jenom právě jejich taktika. Proto na takové jednání nejdou. Stejně jako nešli na jednání o bezpečnosti. Stejně jako jim nezáleží na bezpečnosti, tak jim reálně nezáleží na vyšetření této věci. Jinak by se k tomu přece postavili jinak. My se k tomu stavíme čelem. My chceme, aby věci nebyly zameteny pod koberec, a proto také konáme.

Já myslím, že tato schůze má vytvořit jenom mlhu a má vlastně zapadnout do toho příběhu šířeného tady už poslední tři a půl roku o tom, jak je Česko spálenou zemí. Tento příběh přestává fungovat a zdaleka neodpovídá realitě. Neodpovídají tomu fakta, data, čísla. A už tady byla mnohá z nich řečena, ať už se týkají ekonomického růstu, rekordního investování do všech možných oblastí, nejenom obrany, ale také například do infrastruktury, ať už se to týká naší úrovně nezaměstnanosti, která je jedna z nejnižších v celé Evropské unii, ať už se to týká růstu mezd. A ano, nikdo nezastírá, že tato vláda musela řešit výzvy, které před žádnou jinou nestály - v energetické oblasti, v oblasti uprchlické vlny a třeba s tím souvisejícími věcmi, jako je i inflace. Ale podařilo se nám všechno toto vyřešit. A opravdu si vyprošuji, aby tady zaznívaly ty řeči o tom, jak čeští občané trpí, spálená země je vlastně Česko a podobně. Je to přesně naopak.

V kom se vzhlíží Andrej Babiš, a dnes to tady znovu potvrdil ve svém projevu a dlouhodobě se tím netají, je Viktor Orbán. Některá zahraniční média ho nazývají českým Trumpem. Ale já myslím, že je spíše českým Ficem. A toto jsou jeho skuteční přátelé a spojenci. Jaká k tomu máme fakta a důkazy? Tak stačí připomenout setkání, které proběhlo nedávno ve Francii, a Andrej Babiš tady na něj odkazoval, v červnu tohoto roku, kdy se lídři frakce Patrioti pro Evropu scházeli. A to jsou lidé, jako je například Viktor Orbán, ale také Marine Le Pen nebo italský kontroverzní politik Matteo Salvini. Setkání spolku Svatopluk na Blízkém Slovensku také stojí za zmínku a za pozornost, jaká zajímavá sestava se nám tam sešla v květnu. Například to byl nejenom tedy tamní premiér Fico, ale také Kateřina Konečná, šéfka komunistů, Miloš Zeman, Radim Fiala z SPD, Radek Vondráček z hnutí ANO a také jejich přátelé ze Slovenska. Přátelé, kdo neznáte Luboše Blahu, doporučuji, najděte si jeho výroky. V každém druhém videu velebí Rusko, Putina. Najděte si Andreje Danka, taktéž tamního politika, který jezdí do Moskvy s delegacemi tamního parlamentu a točí videa o tom, jak nakupuje v tamním supermarketu. Tady to jsou reální spojenci naší opozice. To jsou reální spojenci, se kterými by se rádi domlouvali, jakým způsobem budou ve svých zemích vládnout, a jeden druhého inspirují.

A mě občas překvapuje, že i mezi těmi rozumnějšími třeba komentátory a lidmi, kteří komentují veřejné dění, zaznívá, že zas tak velká rizika s případným návratem Andreje Babiše do vlády nehrozí. Tak prosím pěkně, já myslím, že je to zcela evidentní, že hrozí - už jenom z toho důvodu, že právě těmi praktikami, jaké používá Viktor Orbán v Maďarsku nebo Robert Fico na Slovensku, se oni inspirují. Andrej Babiš nedávno řekl: Máme s SPD podobné názory. Takže už se Tomio Okamura těší na Ministerstvo vnitra, soudružka Konečná asi na Ministerstvo školství, nebo možná spravedlnost, nevím. Tohle reálně v této zemi hrozí. To není jenom fiktivní koalice, taková, jaká tady už jednou byla, která tehdy ještě nedovolila, nebo tehdy to ještě nedovolilo možná Andreji Babišovi je posadit přímo vedle sebe do vlády, ale na tohleto se teď určitě chystají všichni ti.

Čím to podpořím? Citacemi, ať to nevypadá jako moje fabulace. Například minulý rok v říjnu Andrej Babiš řekl: Pro mě je Stačilo! nová značka. Stačilo! je Konečná. Ona vyhrála ty volby, takže pro mě to nejsou komunisti. Nejsou to komunisti pro mě. Cituji od Andreje Babiše z jeho facebookového účtu, respektive tam to sdílel, ale původně to řekl v rozhovoru na TN.cz.

Autentická citace. Takže až mně tady bude někdo vyčítat opozice, že cokoliv dosazuji - ne, to jsou slova přímo vašeho předsedy Andreje Babiše. Stejně tak naopak paní Konečná nebo soudružka Konečná, je to komunistka, tak ji nazývejme pravými jmény, řekla, a to konkrétně měsíc poté, v listopadu 2024: "Andrej Babiš byl nejvíce levicový předseda v historii České republiky, a to protože měl dohodu s KSČM o toleranci kabinetu." To prohlásila v rozhovoru pro Lidovky. Svůj k svému, vrána k vráně sedá. Takže to, že by takováto vláda tady mohla brzy být, to je jednoznačné a nikdo to nemůže zpochybnit.

Vláda Petra Fialy není dokonalá. Já myslím, že žádná politická strana, žádný politik, žádný člověk, ani tedy tím pádem žádná vláda není a nemůže být dokonalá. Ale co jí nelze upřít, je jednoznačná zahraničněpolitická orientace, jednoznačné postavení na první místo těch priorit, které jsou v danou chvíli důležité, a věnování se jim, ne změnám ústavy, které mají přinést to, že mám jenom dvě pohlaví a podobné nesmysly, když reálná kupní síla občanů klesá - mluvím o vedlejší zemi - když se propadá životní úroveň občanů, protože my, když tady hovoříme o tom, co se děje na blízkém Slovensku, tak to není jenom o tom, že se kormidluje směrem k Rusku, ale jak jsme slyšeli například dnes, tak už se kormidluje i ven z NATO, ven z NATO, protože tamní premiér říká: Bylo by nám lépe, kdybychom byli neutrální země.

To nejsou jen tak nějaké výroky, to jsou výroky jedné ze zemí nebo představitele země Evropské unie a NATO. A já si myslím, že tohleto jsou všechno ti, kteří inspirují právě naše představitele z opozice, to všechno je v sázce. A jakkoliv naše vláda možná nemá všechny splněné úkoly a některé bude muset v dalším volebním období teprve učinit, ještě dokončit práci na nich, pokud tu příležitost od občanů dostane, tak jsou to nezpochybnitelné výsledky, které za nás hovoří, a těch tady bude řečeno spousta právě od ministryň a ministrů, kteří za nimi se svými týmy stojí. Jsme na ně hrdí a já věřím tomu, že to lidé i v podzimních volbách ocení. Ostatně pokud tady je řeč o tom, že naše vláda je údajně prolhaná a říká to od tohoto pultíku z tohoto místa člověk, který byl soudně uznaný jako lhář opakovaně, tak těm slovům nelze ani věřit, ani přikládat velkou váhu.

S tímto se s vámi, kolegyně a kolegové, loučím, protože si myslím, že je důležitější, aby promluvili ti, kteří mají zodpovědnost za jednotlivé rezorty. Ale nenechme si prosím namluvit, že v dnešním jednání o nedůvěře vládě jde o jakoukoliv kauzu, že tady jde o spálenou zemi a že z této země lidé prchají, protože se tady nedá žít. Vůbec to tak není a buďme hrdí na to, že právě v České republice je spousta schopných, šikovných lidí, kteří ji skvěle reprezentují na různých úrovních.

Děkuji za pozornost.