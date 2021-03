Pekarová Adamová (TOP 09): Veřejnost si zaslouží znát pravdu a viníci musí být potrestáni

reklama

„Máme za sebou první společné jednání našich poslaneckých klubů, chceme více koordinovat naše aktivity nejen v kampani, ale také v Poslanecké sněmovně, ve společném zasedání poslaneckých klubů budeme pokračovat,“ uvedl na tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala, který připomněl, že je ČR už 170 dní v nouzovém stavu. „Některá čísla se teď trochu zlepšují, ale celkově je na tom naše země velmi špatně, to je výsledek toho, jak k pandemii přistupuje Babišova vláda. Je potřeba udělat rychlou úpravu některých opatření. Jsme přesvědčeni, že musí být zrušen problematický zákaz pohybu mezi okresy a musíme co nejrychleji zajistit podmínky pro návrat dětí do škol. Podle nás je reálné datum návratu žáků prvních stupňů ZŠ, speciálních škol a dalších vybraných ročníků 12. dubna. To všechno vychází z našeho plánu návratu do normálního života, který na základě jednání s epidemiology a zaměstnavateli dopracoval náš AntiCovid tým. Máme konkrétní data, konkrétní parametry a nejlepší by zkrátka bylo, aby to vláda celé převzala a začala se tím řídit. Není úlohou opozice takové rozsáhlé plány představovat, měla by spíše oponovat těm vládním, ale když vláda nedělá nic, museli jsme vzít iniciativu do vlastních rukou,“ vysvětlil Petr Fiala.

„Naše koalice SPOLU jednoznačně hájí zájmy občanů této země. Uvedu to na dvou konkrétních věcech. Tou první je otázka nedořešeného vyšetřování havárie na řece Bečvě. Opakovaně jako koalice toto téma přinášíme na jednání Sněmovny a při posledním jednání jsme byli svědky toho, že před finálním hlasováním o zřízení vyšetřovací komise si vzal předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnek taktickou přestávku, aby znemožnil hlasování. My chceme tento týden dotáhnout tuto záležitost do konce, aby vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě už konečně vznikla. Ukazuje se, že většinová vůle tady je,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a dodal: „Ten druhý příklad, kdy jde vláda proti českým občanům a daňovým poplatníkům, je popsán ve zprávě NKÚ. V ní je jednoznačně popsáno, jak vláda svými předraženými nákupy ochranných pomůcek okrádá české daňové poplatníky. A vláda ty chyby opakuje i dnes, možná záměrně. Je tady spousta nevysvětlených otázek. My to nenecháme spát a budeme se tady, na půdě Poslanecké sněmovny, ptát. Protože to je 8,5 miliardy korun daňových poplatníků! Já chápu, že vláda byla pod tlakem, ale i v době nouzového stavu se musí zodpovědné osoby řídit principem péče řádného hospodáře. A co je hodně špatně, že vláda stále kašle na domácí dodavatele. To chceme, aby se změnilo, aby se vláda chovala transparentně a aby svými nákupy podporovala české firmy nejen kvůli zaměstnanosti, ale tyto firmy jednoznačně mají co nabídnout a mají tu kvalitu,” řekl Marian Jurečka.

„Zpráva NKÚ je všem jasná, vláda během pandemie selhala. Miliardy korun z kapes daňových poplatníků nehospodárně prohospodařila, na pandemii nebyla připravena. Už loni na jaře jsme prosazovali zřízení vyšetřovací komise, což vládní poslanci odmítli. Žádáme proto zařazení mimořádného bodu na schůzi Sněmovny, který se bude týkat právě zprávy NKÚ a podezřelého nákupu předražených respirátorů a dalších ochranných pomůcek zejména z Číny. Veřejnost si zaslouží znát pravdu a viníci musí být potrestáni,“ dodává předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sněmovna probere zprávu NKÚ. Informace jsou pro vládu zdrcující Feri na ČT: Nouzový stav už je k ničemu. Blatný jenom sliboval. Šlápnout na brzdu Vondra: Zavřené školy? Zločin. Banánová republika. Macron, to je jiná... Seitlová (KDU-ČSL): Havárie na řece Bečvě odhalila slabiny státu ve zvládání mimořádných událostí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.