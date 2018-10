Peksa (Piráti): Postup Saudské Arábie je odsouzeníhodný. EU by měla vytvořit sankční seznam odpovědných osob

Příběh o tom, že se světově známý novinář hned po příchodu na konzulát dostal do rvačky a úmrtí bylo jen „strašlivou chybou” z přílišné horlivosti celé skupiny agentů, je buď známkou, že Saúdové vůbec nemají své silové složky pod kontrolou, nebo dokladem o skutečné povaze režimu, který korunní princ Muhammád bin Salmán v rámci svých reforem buduje. Evropská unie nesmí situaci přejít bez povšimnutí a měla by přijmout příslušná opatření, a to v podobě vytvoření sankčního seznamu odpovědných osob a zákazu vývozu zbraní do této země.

Podle mého názoru není možné se smířit s tím, že se jednalo o chybu několika horlivých jednotlivců. Úmrtí novináře na konzulátu v Istanbulu vzbudilo zasloužený mezinárodní odpor. Považuji za více než vhodné, abychom tento postoj přetavili v konkrétní diplomatické kroky.

Precedenty existují – například v případě agrese proti Krymu vytvořila Evropská unie sankční seznamy, aby omezila podnikání a další aktivity konkrétních lidí zodpovědných za celou akci. Podobně je vhodné postupovat proti představitelům saúdského režimu, kteří nesou odpovědnost za Chášakdžího úmrtí. Stejně tak nelze nadále z Evropy s klidným svědomím do Saudské Arábie vyvážet zbraně, vidíme-li k čemu jsou využívány.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není možné se tvářit, že se jedná o první chybu Saúdské Arábie, těch je mnohem víc. Stav lidských práv v zemi je žalostný-, jsme svědky desítek poprav a agresivní zahraniční politiky Saudů v Jemenu, kde v občanské válce zemřelo přímo v bojích 13 000 lidí, následkem hladomoru potom dalších až 50 000 lidí.

Je na čase, abychom se společně a jednotně postavili tyranii v zemi, která bývá na západě často označována za spojence a významného obchodního partnera. Je na Ministerstvu zahraničí ČR a Vládě ČR, aby zaujaly jasné stanovisko vůči Saúdské Arábii.

Psali jsme: Peksa (Piráti): Nenechme si vzít svobodný internet Peksa (Piráti): Já vidím jasný konflikt zájmů mezi firmou Agrofert a zájmy občanů ČR Peksa (Piráti): Viktor Orbán není spojenec nás všech Peksa (Piráti): Směrnice Evropského parlamentu přímo ohrožuje svobodu internetu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV