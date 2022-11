Peštová (ANO): Aby se vlk nažral a koza zůstala celá

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já už jsem tedy nechtěla reagovat faktickou poznámkou, protože jsem čekala, že můj čas se blíží, tak pak radši budu v této, kde mám neomezený čas, tak bych chtěla zareagovat na paní ministryni obrany.

Vy říkáte, že máte jenom pouze dva náměstky. Já vám třeba zase můžu říct, že já jsem ten náměstek taky byla. Byla jsem teď postavena mimo službu - říkala jsem to tady už několikrát - a moji práci v současné době dělají tři náměstci. To, co jsem dělala já jako žena, jako náměstek, odborný náměstek, tak v současné době dělají tři náměstci. Takže nevím, jestli to je kvalita nebo kvantita nebo o co se tam jedná. V každém případě říkám, že každé ministerstvo je jiné. Nemůžete to neustále vztahovat na to vaše Ministerstvo obrany. Já rozumím, že jste rozhořčená, ale opravdu to není o vás, není to o vás.

Teď samozřejmě bych ráda - možná už tady toho spoustu bylo řečeno - ale jenom bych zase opět zrekapitulovala, abychom si zase zavzpomínali. Tento zákon nebo novela tohoto zákona nebyla v řádných legislativních pracích Ministerstva vnitra ani vlády. Nebyla. Takže když tuto novelu nepřijmeme, tak se nám nic nestane. To znamená, jelikož to není transpozice, tak nebudeme hnáni k žádným sankcím, nebude tady žádný infringement, nebude tady žádné odůvodněné stanovisko, nikdo nám nehrozí ničím. Prostě tato novela je zbytečná. Na to, že je zbytečná, je hnaná neskutečným tempem. To už tady určitě taky bylo řečeno mojí kolegyní poslankyní Ožanovou. Když vstoupila na tuto půdu, jak rychle tady prolítla, jak prolítla Senátem a tak dále.

Když už jsem tedy u toho tempa, tak já teď poslední dobou docela ráda koukám na Senát, protože mě zajímá, když je to ta jediná demokratická pojistka, jak přistupují k jednotlivým zákonům. Vždycky chci vědět, jaká je tam rozprava, co kdo k tomu řekne, když je ta demokracie a oni jsou jediní ti, kteří jsou voleni napřímo a vždycky nám to zdůrazňují, že jsou ti odborníci, a proto ti lidé je chtějí, a proto jsou v Senátu, tak mě zajímala i rozprava k tomuto zákonu. Byla opravdu nádherná a na plénu trvala zřejmě necelou hodinu.

Nádherně to shrnul pan senátor Goláň za ODS, cituji: "Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. V této obecné rozpravě vystoupilo celkem sedm senátorů. Jeden ze senátorů bazíroval na pozměňovacích návrzích. Jeden ze senátorů nám vlastně řekl, že je zákon neutrální, protože řekl, že je napůl vynikající a napůl špatný, což mi matematicky převedeno dělá nulu, takže neutrální. Ostatních pět senátorů, kteří vystoupili v rozpravě, se v podstatě vyjadřovalo k tomu, proč bychom měli tento zákon schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zazněl tady návrh schválit. První budeme hlasovat o návrhu schválit."

Takže se vůbec nehlasovalo o pozměňovacích návrzích. Takže to je ta kvalita toho Senátu, to je kvalita Senátu. Dále mě zajímala ta kvalita Senátu, když se přijímala novela energetického zákona windfall tax, kde vystoupila pouze paní senátorka Kolářová. Opět vystoupil pan senátor Goláň, který jí tedy vysvětlil, že takhle tedy ne a tím to skončilo. To byla celá rozprava k windfall tax, kterou my jsme tady měli několik hodin, několik hodin. Úplně krásná byla taky rozprava k nařízení EU, která tady trvala taky několik hodin, tak tam nebyla žádná, tam nebyla žádná.

Takže takhle nám pracuje demokratický Senát. My se tady sekáme, vysvětlujeme, pak to přijde do Senátu. Tam je ještě větší ten parní válec, který to tam přejede. No a pak to jde k prezidentovi. Zaplaťpánbůh, že pan prezident tento zákon shodil a vrátil se k nám nazpátek. Protože přesně to, co on namítal, tak tady bylo řečeno. Kupodivu v tom demokratickém Senátu nikdo nic neřekl. Je to zvláštní, je to smutné, ale je to tak.

Takže to, co mně vadí, nebo to, co vadí i panu prezidentovi, je - a to už tady bylo několikrát řečeno - neomezený počet politických náměstků. Vy si tomu klidně říkejte ministerští náměstci, já tomu říkám političtí náměstci. Prostě jsou to političtí náměstci. Už jenom to, že nemusí mít odbornost a prostě dosadíme je tam, protože je tam potřebujeme.

Vy tady říkáte, dneska dopoledne v tiskovce padlo, že maximálně tři, maximálně tři, když se vás na to novináři zeptali. Proč jste to nedali do toho zákona, maximálně tři? Tady byly ty pozměňovací návrhy, které tady padaly. Proč jste alespoň na ten jeden z těch pozměňovacích návrhů nekývli, když říkáte maximálně tři? Ne, protože to nebudou maximálně tři. To možná aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Takže jsme řekli maximálně tři novinářům - oni to krásně napíšou, to je čtivé - ale ve finále do toho zákona, když jsme to chtěli dát my a dávali jsme tady pozměňovací návrhy, tak nikdo z vás tu ruku pro to nezvedl. Proč jste ji pro to nezvedli, když tu budou maximálně tři političtí náměstci?

Dále samozřejmě co mi vadí v tom pozměňovacím návrhu, to je těch pět let. To tam taky samozřejmě i pan prezident zmiňuje. Nejenom on, ale zmiňovali jsme to tady my, protože máme nějaký kariérní řád na těch ministerstvech a nejenom na těch ministerstvech. Jasně tady padlo, že jsou to i další organizace, kterých je víc jak 200.

Když jsme byli na hospodářském výboru a probíral se rozpočet těch jednotlivých organizací a na tom hospodářském výboru tam samozřejmě byli zástupci jednotlivých organizací a obhajovali své rozpočty, tak tam tyto otázky padaly. Padaly z úst paní poslankyně Ožanové a ta se jich jasně ptala, jestli jejich rozpočty pamatují na to, že budou muset být zřizována nová místa, jestli na to mají peníze.

Budete se divit, docela dost jich tam říkalo, že mají problémy s tím, aby vůbec teď v současné době naplnili ty svoje organizace, že prostě lidi nejsou. Dokonce se setkávají s tím, že lidi jim rovnou řeknou, že žádných výběrových řízení se účastnit nebudou a radši odejdou. Takže tam zůstanou ti vaši kádři, ti vaši odborníci. Protože jestliže odejdou ti státní úředníci, kteří mají tu odbornost, tu fundovanost, jsou tam několik let, znají tu historii, prostě ví, tak ti odejdou a vlastně tam budou ti vaši odborníci, které vy si tam dáte, kteří vlastně ani nemůžou být odborníky ve smyslu správního řádu, protože to dělat nemůžou. Vlastně oni tam budou pouze sedět a budou pobírat ty peníze, kvůli kterým se to vlastně asi dělá.

Takže já si myslím, že jsem ve stručnosti zrekapitulovala, co mně neustále na tom vadí, na co jsem nedostala odpovědi. Nedostala jsem odpovědi od jednotlivých ministrů, když jsem se jich ptala, jestli jejich rozpočty na to pamatují. Ani jeden neodpověděl. Teď tady vidím, zase tady sedí tři ministři, ale nikdo mi neodpověděl, jestli jejich rozpočty počítají s tím - ano, vás už jsem slyšela, paní ministryně obrany - ale ta ostatní ministerstva by mě docela zajímala.

Zajímalo by mě i Ministerstvo vnitra, které tento zákon připravovalo. Úředníci tento zákon připravovali, dali ho, snažili se ho dát, do řádného připomínkového řízení.

Byl tam tři hodiny... Nemusíte si držet uši, stačí říct... (Nesrozumitelné.) Ale říkám, byl tam pouze tři hodiny a po třech hodinách tento zákon byl stažen, protože právě neměl tu studii dopadů, kterou potřeboval mít k tomu, aby tím řádným procesem mohl projít. Ale taky jsem chtěla vědět stanovisko Ministerstva vnitra, proč to nedotáhlo do konce, proč to neudělalo řádným legislativním procesem, proč to muselo jít pozměňujícím resp. novelou zákona, kterou tady předložili poslanci. Bohužel, ani jedna odpověď. A jediné, čeho jsme se dočkali, tak válcovačky, která zřejmě nastane i teď. Děkuji za pozornost.

