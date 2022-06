Peštová (ANO): Moji práci v současné době dělají tři náměstci

reklama

Tak já děkuji za slovo, paní předsedající. V každém případě já bych chtěla volně navázat na svojí předřečnici Kláru Dostálovou. I já jsem byla odborným náměstkem osm let, a to určitě není žádné tajemství. A jenom bych tak chtěla pro ilustraci, abyste si uvědomili, co v současné době nastává. Tak já jsem měla pod sebou šest ředitelů, šest ředitelů, víc jak 115 referentů, samozřejmě i s vedoucími odboru, a toto jsem všechno řídila sama jako odborný náměstek. Mám na to patřičné vzdělání jak vysokou školu, tak doktorát a tak dále.

Jelikož samozřejmě agenda narůstala, tak jsem uvolnila, jelikož každý náměstek má nárok na tajemníka a sekretářky, tak jsem jednu sekretářku a tajemnici uvolnila, tudíž tyto místa jsem dala k dispozici sekci, protože agenda narůstá a samozřejmě už to s tím počtem lidí nezvládali, takže tito lidé vlastně byli nahrazeni, to, co já jsem řekla, že nepotřebuji. Auto jsem si řídila sama. Neměla jsem řidiče. Celých osm let jsem si řídila auto sama. Neříkám, že od vás čekám nějakou pochvalu, ale jenom teď vám řeknu střih - dnešní doba. Mojí práci v současné době dělají tři náměstci. Mojí práci dělají tři náměstci. Každý náměstek má svého řidiče, každý náměstek má svojí sekretářku, a ten aparát, který potřebuje.

Tak jenom abyste si to tak nějak dali do souvislosti, proto je zde předkládaná tato novela, aby toto všechno bylo krásně zlegalizováno. Takže já bych docela ráda, abychom se nad tím zamysleli. A to, co tady řekla Klára Dostálová, tak opravdu tento zákon si zaslouží to, aby šel řádným legislativním procesem, protože se tady neustále vyzývali, jak to byly paskvily, co jsme tady předkládali, nebo co předkládalo ANO...

(Předsedající: Paní poslankyně, čas.)

Já se přihlásím znovu. Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



