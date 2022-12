Peštová (ANO): My už tady rovnou stahujeme kalhoty, byť brod je daleko

reklama

Já děkuji za slovo, paní předsedající.

Tak jsem se stala členkou hospodářského výboru a jsem na to patřičně hrdá, protože si myslím, že ty diskuse tam probíhaly velice zajímavé. A i já jsem přispěla ne malými vstupy do těchto diskusí. Tak malinko si zrekapitulujeme, jak se hlasovalo na hospodářském výboru konkrétně o tomto pozměňujícím návrhu, který má být údajně stažen na základě - ono se to říká slušně - umytý hlavy nebo něco takovýho.

V každém případě tento pozměňovací návrh na hospodářském výboru byl přijatý skoro jednohlasně a mám pocit, že pouze dva se zdrželi a ostatní byli pro tento pozměňující návrh. V diskusi, která tam proběhla, tak samozřejmě padaly argumenty typu, kdy byla směrnice přijata, abychom si uvědomili, a to jsem tam říkala konkrétně já, abychom si uvědomili, že když se přijímala směrnice, tak byl ideální stav. Ideální stav. (Hluk v sále.) Poprosím... Děkuju.

Děkuji moc. Takže byl ideální stav. Nebyla žádná ekonomická krize, nebyla žádná krize energetická, prostě byl ideální stav. Transpozice se do české legislativy převádí nebo transponují zhruba dva roky, vždycky dva roky je tam nějaká lhůta, která je na to, aby ta transpozice proběhla. Takže transpozice proběhla z ideálního stavu. A my jsme se dostali ale ne do ideálního stavu, v současné době není ideální stav. Takže to, co tam bylo poprvé načteno, pozměňující návrh, který byl načten panem poslancem Králem, tak s tím jsem měla problém, protože ten jasně říkal, že se nesmí, vyloženě zakázat, vyloženě zakázáno odpojit se od té soustavy, což je v rozporu, s tím jsme měli problém. Ale pan poslanec Král se poučil a podal pozměňující návrh opravený, to znamená, že právě tam akcentuje ten mimořádný stav, který je v současné době, tady neustále řešíme všichni ten mimořádný stav. Takže ten pozměňující návrh je načten dobře. To znamená, že ten pozměňující návrh říká to, co tady bylo řečeno panem poslancem Králem a akcentuje tam, že toto platí pouze v době, když je mimořádný stav, to znamená tato energetická krize, a proto jsme s tím neměli nikdo problém. Proto jsme pro to všichni zvedli ruku.

Ministerstvo průmyslu namítalo, že to je v rozporu se směrnicí. Ale ono to není v rozporu se směrnicí. Oni totiž mají obavy z toho, že Evropská komise s nimi zahájí infringement. Ale to se klidně může stát. To není žádný problém. Když jsem já byla náměstek ministra, tak mi toto hrozilo několikrát. A vždycky jsme měli dostatek času na to, abychom řádně vyargumentovali. To znamená, že pokud bychom toto přijali do naší právní legislativy a nastal by problém nebo nastala by situace, že by Evropská komise zahájila s námi nějaký infringement, tak máme dostatek času na to, abychom jí vyargumentovali, proč jsme přijali tuto právní úpravu. A třeba bychom to vyargumentovali bez problémů a Evropská komise by naše argumenty vzala a bylo by to zhojeno. A nebo taky ne. Potom by samozřejmě následovalo odůvodněné stanovisko a my bychom museli zhojit v našem právním řádu. Ale my jsme tomu nedali ani žádnou šanci. My už tady rovnou stahujeme kalhoty, byť brod je daleko, a říkáme, my vás žádáme o to, aby tento pozměňující návrh byl stažen.

Já jsem poslanec opozice, jo, a kopu tady za poslance vládnoucí koalice. Je to směšný, ne? Je to směšný, ale ten pozměňující návrh je dobrý. Je dobrý. Čeho se bojíte? Mám tady pana předsedu Adamce, prostřednictvím paní předsedající, a já si velice dobře pamatuji, když jsem předkládala zákony v hospodářském výboru, jak tam na mě bývalá opozice, dnešní koalice, křičela a říkala: Jste málo ambiciózní! Čeho se bojíte? Pojďte do toho! - No, pojďte do toho. Teď pojďte do toho vy, pojďte do toho, nebojte se toho! Třeba skončíme infringementem a pak bude vyargumentováno. A nebo ne. I kdybychom se dostali do toho odůvodněného stanoviska, tak to můžeme zhojit, vždyť devadesátku umíte krásně, ne? Vždyť to tady předkládáte neustále.

Tak čeho se bojíte? (Zvýšeným hlasem.) Máme to, jedním šmahem to máme zhojené, kdyby náhodou ta situace nastala. Včera jsme tady schvalovali zákon! Vždyť to bylo během chvilky. Nějaká debata u toho byla, ale bylo to zhojené. Tak pojďte do toho, čeho se bojíte. Opravdu, já vás prosím, poslechněte si ten stenozáznam nebo si to přečtěte, diskuse byla na hospodářském výboru výživná a ve finále pro to hlasovali vaši poslanci, vaši, kteří teď říkají, že se bojí. Pojďte do toho.

Děkuji.

