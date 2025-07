Vyšetřování milostí od Joea Bidena: Raději mlčte, radí právníci

Server amerického listu New York Times připomněl, že ke konci svého prezidentského období 46. prezident USA Joseph R. Biden, Jr., zmírnil tresty téměř 4 000 federálním odsouzeným a preventivně omilostnil desítky politicky prominentních lidí, které považoval za potenciální terče pro svého nástupce Donalda Trumpa.

Republikán James Corner pro server Axios prohlásil, že „Dozorčí výbor Sněmovny reprezentantů bude i nadále hledat odpovědi na tento historický skandál, aby zabránil opakování takového zneužívání.“

Biden se brání, že je to nesmysl a že věděl přesně, co dělá. Že rozhodnutí o udělení tisíců milostí skutečně učinil on a s jasnou myslí.

V rozhovoru pro The New York Times Biden uvedl, že ústně udělil všechny milosti a zmírnění trestu vydaná na konci svého funkčního období, a označil prezidenta Trumpa a další republikány za „lháře“, pokud tvrdí, že jeho asistenti k tomu bez jeho svolení použili automatické pero.

„Všechna rozhodnutí jsem dělal já,“ řekl pan Biden ve čtvrtek v telefonickém rozhovoru a prohlásil, že nechal své zaměstnance používat automatické pero, které replikovalo jeho podpis na příkazech k milosti, protože „mluvíme o spoustě lidí“.

Někteří Bidenovi spolupracovníci prý dostali od svých spolupracovníků radu, aby na veřejnosti raději ve věci udílení milostí mlčeli.

„Někteří právníci údajně varovali své klienty, aby nemluvili veřejně, … protože ministerstvo spravedlnosti pod vedením pana Trumpa by mohlo být ochotno vznést obvinění z křivé přísahy kvůli jakékoli nesrovnalosti, bez ohledu na to, jak drobná je,“ napsal k tomu NYT.

Server The Hill upozornil, že Biden vydal tři várky rozhodnutí. Postaral se o to, aby lidé, kteří byli v domácím vězení, nezamířili do vězení. Současně snížil tresty stovkám nenásilných drogových delikventů a změnil tresty smrti na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění pro 37 ze 40 vězňů v cele smrti.

Server Axios upozornil, že „Bidenův prezidentský lékař, Dr. Kevin O'Connor, minulý týden odmítl při své výpovědi odpovídat na otázky s odvoláním na pátý dodatek ústavy, podle kterého může osoba odmítnout vypovídat, pokud se domnívá, že by vlastní výpovědí sama sebe poškodila, případně vystavila trestnímu stíhání.

