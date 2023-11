Peštová (ANO): Pane ministře, Vy jste mi vlastně řekl, že žiju v zemi, kde zítra znamená již včera

reklama

Já děkuji za slovo, paní předsedající.

To bylo něco strašnýho, pane ministře. (Smích a potlesk poslanců ANO.) To bylo něco strašnýho. Já jsem se normálně dostala do doby, vy jste osmdesátýčtvrtý ročník, vy jste ještě hodně mladý, já jsem se dostala do doby, jako když slyším ty svazácký přednesy, ne? Vy jste mi vlastně řekl, že žiju v zemi, kde zítra znamená již včera. Všechno je krásný, zalitý sluncem. Rodiny, hlavně ty rodiny podporujeme. Průmysl podporujeme tím, že budou fotovoltaiky a budou dělat tepelný čerpadla...

Co to bylo tohleto? To bylo něco strašnýho jako. Dochází vám, kam jsme se dostali s tím POZE a kdo to POZE vlastně vymyslel? A jak se to POZE tady objevilo? Dochází vám, kolik nás ty fotovoltaiky stojí ještě dnes a budou stát? A bude nás to stát minimálně do roku nějakých 2035, možná ještě dál. Že jste si jako vláda dali nařízení... Dřív to aspoň bylo fifty - fifty, že půlku platil stát, půlku platili poplatníci. Ale dneska? Dneska jste si dali nařízení, že zaplatíte jenom 9,350 miliardy a zbytek ERÚ rozpustí do regulační ceny.

Jako já jsem úplně v šoku, co vy tady všechno jste říkal. Já vím, vám to připadá směšný. (Ministr se usmívá.) Jsem ráda, že jste tady napomínal poslance, kteří se smáli, a teď děláte úplně to stejný.

Takže si zameťte před vlastním prahem!

