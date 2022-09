Peštová (ANO): Proč už něco neděláme od března?

reklama

Omlouvám se, ale ta reakce v současný době koalice, která teď přišla, která samozřejmě si nás vyfotila, když jsme tady seděli celou dobu a byly tady prázdné řady a za námi nebyli skoro žádní ministři, tak mě docela dostala. Jako to, že vám to připadá směšné, mně to moc směšné nepřipadá. To, že čekáme na nějakého 9. září, to je fajn. Ale proč už něco neděláme od toho března? Jako všichni víme, že ten plyn začal už někdy v listopadu loňského roku.

V listopadu loňského roku byl krach nějakých společností, které samozřejmě byly distributory plynu. A od toho to začalo a postupně to stoupalo. Co se týče elektřiny, tak to jsme někde v únoru, v březnu, kdy začaly stoupat drakonicky ceny. A my čekáme na nějaké září?

Všechny státy kolem nás zareagovaly, zastropovaly, měly nějaké řešení. A my čekáme na 9. září? Já nevím, jestli vy se bavíte s těmi firmami, ale já třeba se s nimi bavím. A ty už opravdu jsou... To nejsou otázky měsíců. To jsou otázky dnů. Ony prostě nepřežijí. A je jenom první firma, která krachne, a půjde to, jak domino. Madeta už tady křičí jak dlouho? A jako vám to připadá směšné? Mně to fakt směšné nepřipadá.

Děkuju.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): Mimořádná pomoc jednomu podniku činí až 5000 eur za srpen Peštová (ANO): Spějeme k tomu, že si občané budou k zdravotnímu pojištění připlácet Peštová (ANO): Jak je ošetřeno, aby zákazník opravdu dostal to, co má dostat? Peštová (ANO): Myslím, že dneska je ten čas, abyste to schválili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama