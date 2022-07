Peštová (ANO): Spějeme k tomu, že si občané budou k zdravotnímu pojištění připlácet

reklama

Tak já děkuji za slovo. Samozřejmě, že to je velice těžké, když přede mnou vystoupilo spousta mých kolegů a nejenom mých kolegů, ale hlavně odborníků v daném oboru. Ale já spíš jsem se zamyslela, nebo spíš se svým příspěvkem jsem se zamyslela nad tím zvyšováním se cen energií, a nejenom energií, ale i toho plynu. Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 20% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 78% hlasovalo: 3252 lidí

Ty měly štěstí, neboť v loňském roce zastropovaly a mají zastropováno na dva roky. Je to teprve čeká, co vlastně nastane. To znamená ostatní kraje zase tvrdí, že ceny energií se zvedly u elektřiny až čtyřikrát, u plynu je to až pětkrát. A vlastně to, co tady všechno říkali mí předřečníci - já se nebudu opakovat. Ale o čem se bavíme? Bavíme se o tom, že platba za státního pojištěnce, než nastoupila vláda ANO nebo koalice Spolu s ANO, tak byla na nějakých 998 korunách. Postupně toho času se navýšila až na nějakých 1 967 korun, to znamená o necelou tisícikorunu. A o čem se bavíme? Bavíme se o nějakých zhruba 6 milionech státních pojištěnců, kterých se to týká. Jsou to lidé, kteří už do systému nic nedávají, protože už mají svoje odpracováno a jsou v řádném důchodu.

A pak jsou to samozřejmě lidé, kteří ještě do toho systému nic nedávají. A když se podívám na tu celkovou sumu, o kterou se to zvedlo po tu dobu, když se tam přidalo necelých tisíc korun, tak se zde bavíme o nějakých 72 miliardách, které tam šly navíc, což nejsou malé peníze, že? Když potřebujete na různé rekonstrukce - už to tady bylo řečeno, co se týče toho HDP, že dosáhlo 10 % na zdravotnictví, což je také krásné, protože celou dobu se to pohybovalo v nějaké úrovni 7,5 %, takže vlastně jsme dosáhli ten standard evropský. Ale mě spíš zaráží to, že pan ministr Válek si nechá sebrat 14 miliard, nebo resp. 14 miliard je sebráno pojišťovnám a panu ministrovi Válkovi sebere pan ministr financí 8 miliard, takže už jsme skoro přes 20 miliard, a vlastně mi připadá, že mu to ani nevadí, ještě se usmívá a vlastně je to krásné, je to nádherné.

Já spíš přemýšlím, jestli tady náhodou nedochází k tomu, že jak dochází k těmto škrtům, jestli náhodou nová vládnoucí koalice se nezamyslí nad tím, že by tam mělo být to spolufinancování těch jednotlivých občanů. Já mám pocit, že tím směrem se postupně plíživě dostáváme a nakonec to bude o tom, že to nebude, že naše zdravotnictví je zadarmo, protože si ho platíme tím zdravotním pojištěním, ale občané si budou k tomu vlastně připlácet. Ale plíživě se k tomu pomalinku dostáváme a jednou to prostě přijde a ani nás to nepřekvapí.

Říkám, já nebudu všechno opakovat, co tady bylo řečeno. Jenom mě mrzí jedna věc, že nová vládnoucí koalice když nastupovala, tak říkala, že vlastně udělá ty úspory a těch 80 miliard - a je velice smutné, že když si to tak spočítám, těch čtrnáct plus osm miliard, tak vlastně jedna čtvrtina těch úspor je braná zdravotnictví, což je jako smutné. To je velice smutné. Takže já říkám, nebudu zdržovat. Já dávám návrh, aby se vrátil tento zákon zpátky do druhého čtení. A co mě k tomu vede? Samozřejmě já souhlasím s tou automatickou valorizací, to je krok správným směrem. Ale nesouhlasím s tím, aby vlastně ta startovací čára byla na 1 900 korunách, když už víme, že v letošním roce jsme na nějaké částce 1 967. Takže vlastně my za dva roky se dostáváme úplně někam jinam, než kde jsme dnes.

