Peštová (ANO): Vy jste nevyplatili nic. To je zákon

reklama

Já děkuji za slovo, paní předsedající.

Koukám, pan Michálek už asi odešel, prostřednictvím paní předsedající. No tak jako že zmíní Ukrajinu, za chvilku ještě zmíní Babiše a Agrofert a máme to celé. To vůbec nechápu, proč to neustále tady omíláme dokola. Já jsem položila pár jednoduchých otázek, na které jsem nedostala odpovědi. Myslela jsem tím, že pan ministr mi na to odpoví. (Ministr Jurečka reaguje z lavice, že odpoví v řádné rozpravě.) Ukazoval... Ale tak jako tak se tady rozjela rozprava... (Předsedající: Prosím, neoslovujte se z míst.) Ukazoval jste ten svůj...

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11401 lidí

Nemáte na mě mluvit, pane ministře! Ukazoval jste tady ten svůj grafík, že jo, kde jste říkal, co všechno jste vy, vy vyplatili. Vy jste nevyplatili nic. To je zákon. Zákon je jednoznačně daný, co musíte udělat. Ne že vy jste něco vyplatili, prostě zákon vám ukládá, vy jste (abyste?) vyplatili.

Ale já jsem měla otázku. Říkala jsem vám tady předběžnou opatrnost. Proč jako ministerstvo jste ten zákon nedali do mezirezortního připomínkového řízení v minulém roce? To byla moje jedna otázka. Nikdo mi na to neodpověděl. Protože jste čekali po volbách. Tomu rozumím, tak mi to tady aspoň řekněte na ten mikrofon. Čekali jsme po volbách, tak proto jsme nebyli a žádnou předběžnou opatrnost jsme prostě neměli.

Připomenu vám to, co jste říkali jako KDU-ČSL, když se ta valorizace dělala. Byli jste to vy, KDU-ČSL, poslanci, kteří jste hovořili, že tato valorizace je pojistka - pojistka - proti budoucím vládám, které by špatně hospodařily s vysokou inflací. To byla vaše slova. To byla vaše slova - KDU-ČSL. A vy tady dneska okrádáte důchodce!

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): Vy jste neudělali vůbec nic, protože jste si dali do rozpočtu nulu Peštová (ANO): Zákon měl důchodce právě ochránit Peštová (ANO): Váš svět rozdělil národ na dvě půlky, které se začínají nenávidět Peštová (ANO): Je to vaše mimořádná schůze. Kde máte poslance?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama