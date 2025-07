Ministr Kupka: Počet evidenčních kontrol klesne přibližně na třetinu

Uspoří to čas i peníze při změně vlastníka, evidenční kontrola je totiž nově platná ve lhůtách stanovených pro technickou prohlídku. Po zápisu nového dosud neregistrovaného vozidla do registru vozidel se nově provádí pouze jedna evidenční kontrola a následné absolvování pravidelných technických prohlídek již zahrnuje i evidenční kontrolu.

„Chceme zjednodušit provádění evidenčních úkonů při změně vlastníka a provozovatele, tedy ušetřit čas a peníze provozovatelům i vlastníkům vozidel. Předpokládáme, že díky tomu počet evidenčních kontrol klesne přibližně na třetinu oproti stavu před letošním červencem,“ říká ke změně zákona o podmínkách provozu vozidel ministr dopravy Martin Kupka.

Tato změna tedy výrazně prodlužuje dosavadní jednoletou lhůtu platnosti evidenční kontroly. Provedením evidenčního úkonu (jako je zápis vlastníka, zápis změny vlastníka, …) se platnost evidenční kontroly nemění, stejně jako v případě ztráty technické způsobilosti po nehodě.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy

„Po zápisu nového dosud neregistrovaného vozidla do registru silničních vozidel bude nezbytné provést pouze jednu evidenční kontrolu a následně absolvovat pravidelnou technickou prohlídku jejíž součástí je evidenční kontrola. V takovém případě pro samotné evidenční úkony nebude platit žádné omezení platnosti evidenční kontroly,“ dodává ministr Kupka.

Příklad: U nového osobního auta kategorie M1, které bude registrované dne 1. 1. 2026 a evidenční kontrola bude provedená 1. 1. 2028 před změnou vlastníka, bude platit evidenční kontrola bez omezení až do 1. 1. 2030. U vozidel, která nemají nebo nemohou absolvovat technickou prohlídku se platnost evidenční kontroly posuzuje vždy ve lhůtě pravidelné technické prohlídky. V případě auta kategorie M1 platí lhůta 2 let.

Jak se změna dotkne nákupu ojetých aut?

Nyní tedy již nebude třeba navštěvovat stanice technických kontrol při registraci většiny nově nabytých ojetých aut. Na evidenční kontrolu kvůli změně registrace tedy stále půjdou jen auta se stářím do 4 let.

A stále též platí, že evidenční kontrolu lze nahradit protokolem z úspěšně absolvované technické kontroly.

Jak to tedy celé obecně funguje?

U osobního automobilu kategorie M1 je povinnost absolvovat technickou prohlídku ve lhůtách 4 let a následně každé 2 roky. Pokud bude podaná žádost o změnu vlastníka a provozovatele po 3 letech od registrace nového vozidla, bude nezbytné absolvovat první evidenční kontrolu, před tímto úkonem. Tato evidenční kontrola bude platit pro období 4 let. V následujícím období bude evidenční kontrola platná, pokud byla provedená před 2 roky před podáním žádosti.

U vozidel nepodléhajícím pravidelné technické prohlídce bude platit lhůta platnosti evidenční kontroly 4 let.

Změna platnosti evidenční kontroly od 1. 7. 2025: Souhrn

Příklad pro osobní automobil:

Osobní automobil bude registrovaný 1. 1. 2026 a první změna vlastníka proběhne 1. 1. 2029, ten den bude provedená evidenční kontrola, která bude platit do 1. 1. 2031. Pokud bude technická kontrola provedená 1. 1. 2030, bude evidenční kontrola automaticky platit do 1. 1. 2032. V případě neabsolvování technické prohlídky 1. 1. 2030 a prodeje vozidla 1. 1. 2032 bez technické prohlídky, bude nezbytné absolvovat evidenční kontrolu, která bude platit dva roky do 1. 1. 2034.

Příklady pro motocykl:

Zápis nového motocyklu je bez evidenční kontroly, změna vlastníka druhý den již vyžaduje provedení evidenční kontroly. Provedená evidenční kontrola druhý den od zápisu do registru silničních vozidel platí po celou dobu 6 let bez omezení. Po uplynutí 6 let platí provedená evidenční kontrola 4 roky. V tomto případě není rozhodující, zda současně platí technická prohlídka.

Tato novinka navazuje na změny z března roku 2023, kdy došlo k prodloužení platnosti evidenční kontroly ze současných 30 dnů na 1 rok, a to bez omezení počtu úkonů. Zároveň již také od té doby není nutné předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele a již třetí rok navíc není třeba provádět tuto kontrolu při změně, kdy se dosavadní provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla.