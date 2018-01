Petera (ČSSD): Kraj nesouhlasí s dokumentací ke stavbě logistického centra u Zdib

„Důvodem, proč Středočeský kraj s přepracovanou dokumentací k záměru výstavby logistického centra u Zdib nesouhlasí, je skutečnost, že společnost zcela neakceptovala požadavky rady z dubna loňského roku. Kraj tehdy vydal nesouhlasné stanovisko k předloženému záměru a požadoval podrobněji rozpracovat dopravní situaci, vliv na zdraví, pohodu bydlení a krajinný ráz,“ vysvětlil statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Logistický areál se dvěma halami by měl podle předloženého záměru vzniknout při severovýchodním okraji obce Zdiby mezi D8 a silnicí a silnicí druhé třídy 608 na ploše 152 795 m². Doprava z areálu by měla být vedena na silnici II/608 a I/9 a dále přes exit 1 na dálnici D8. Toto řešení však naráží na celou řadu nesouhlasných stanovisek tamních obyvatel a občanských iniciativ. „Již v rámci zveřejnění původní dokumentace kraj obdržel velké množství připomínek okolních obcí, občanských sdružení a občanů. Většina z nich se týkala právě řešení nevyhovující dopravní situace,“ upozornil náměstek M. Petera. V doplněné a přepracované dokumentaci jsou sice zpracovatelem obdržené připomínky na řešení dopravní situace promítnuty a investor se rozhodl rekonstrukci křižovatky financovat, nicméně protesty vůči stavbě ze strany veřejnosti pokračují. Přepracovanou dokumentaci předložila společnost Goodman Czech Republic 28. listopadu 2017 a krajský úřad ji zveřejnil na začátku měsíce prosince na portále české informační agentury životního prostředí CENIA pod odkazem: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980. „V současné době je tato dokumentace rozeslána dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům k vyjádření s termínem do 11. ledna 2018. K tomuto datu se může ke zveřejněné dokumentaci vyjádřit i veřejnost,“ připomněl M. Petera.

Ing. Miloš Petera ČSSD



1. vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Výbor pro životní prostředí a zemědělství se upravenou dokumentací a připomínkami ze strany občanských iniciativ zabýval na svém zasedání 20. prosince a vydal usnesení, které radě doporučilo s přepracovanou dokumentací k záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ nesouhlasit.

Nyní se připravuje veřejné projednávání záměru, které by se mělo konat koncem měsíce ledna. Konkrétní termín bude krajským úřadem zveřejněn v souladu s platnou legislativou pět dní před konáním veřejného projednávání.

Psali jsme: Některým středočeským městům chybí úředníci, pomoci má růst mezd Ve Středočeském kraji je 31 procent mostů ve špatném stavu Jakob (TOP 09): Odmítáme poskytnout dotaci 10 milionů na sraz motorkářů STAN: Nová koalice se vrací ke starým pořádkům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV