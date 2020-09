Petr Bajer: Svolejte mimořádné krajské zastupitelstvo a pomozte hygienikům!

reklama

Stát, ale i Pardubický kraj v případě pandemie koronaviru zaspaly, protože situaci s nedostatkem pracovníků hygienických stanic neřešily alespoň v jejím počátku. vedl předseda Strany soukromníků ČR Petr Bajer, který je i lídrem krajské kandidátky Trikolóra - Soukromníci pro podzimní volby.

"Už v březnu jsme zjistili, že se řítíme do problémů, v dubnu bylo jasné, že přijde i druhá vlna. Očekával bych adekvátní reakce, a to takové, že se posílí krajské hygienické stanice," řekl lídr Soukromníků a krajské kandidátky. "Ti lidé pracují do úmoru, jsou totálně přetažení. Pak pochopitelně nefunguje rychlost, a to jak při trasování kontaktů, tak při vyhodnocování testů," dodal s tím, že chybí rychlejší informovanost potencionálních nakažených a v té návaznosti i místních samospráv, tedy vedení obcí měst.

Bajer má podle svého názoru jasný příklad z holického fotbalové klubu, který vede. "Naši čtyři fotbalisté byli na víkendových narozeninách svého kamaráda, kde se objevil Covid 19. Ve čtvrtek byli až vytrasováni, takže mezi tím mohli nakazit další, v pátek šli na testy a výsledky jsme u dvou znali v sobotu a další dokonce až v pondělí. Naštěstí byli negativní. Podobný byl případ koronaviru v soukromém sanatoriu Topaz Holice, kdy už ve čtvrtek se šuškalo o nákaze, v sobotu jsem se starosty dotazoval, jestli něco ví, ale ten neměl vůbec žádné informace," přiblížil situaci ve městě, ve kterém je městským zastupitelem.

"Po Holicích pak šly fámy, že je v Topazu jeden nemocný, pak celé patro, to určitě není dobře. Navíc v sobotu byly v Holicích slavnosti, a kdyby ty informace byly, tak by se nejspíš zauvažovalo o nějakých opatřeních. Po zveřejnění informace například Sokolové své oslavy raději odvolali. Teď v Holicích všichni trneme, jestli se to během oslav nerozšířilo, doufáme, že ne," dále řekl Bajer.

Mělo by to podle něj za následek zase spousty karantén. "A hlavně pak zase zavírání obchodů, restaurací, tím pádem zase ekonomické škody na těch malých podnikatelích, kteří už nemají, kde brát," nastínil Bajer možný scénář. Jak dodal, před pandemií byly všechny hygienické stanice podfinancované, personálně málo obsazené. "Jestliže Pardubický kraj má na pomoc hygienikům teď pouhých 170 tisíc korun, tak to je ostuda, proč finance neuvolnil už dříve a mnohem víc? Viděl bych to na svolání mimořádného zastupitelstva a na razantní navýšení prostředků. Ty následné škody, kromě zdraví, jsou totiž i ekonomicky fatální a dalo by se jim předejít," uzavřel Bajer.

