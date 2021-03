Petráš (BOS): Co bude následovat?

Vzpomínám na to, jak jsem se jako malý kluk občas popral. To snad zažívají kluci všech generací, i té dnešní. Konflikt vždy začínal poznenáhlu: nejprve urážka, posměch, pokus o zostuzení, teprve poté došlo na pěsti. Stejně, jako je tomu v politice.

Vzpomínám na to, jak jsem se jako malý kluk občas popral. To snad zažívají kluci všech generací, i té dnešní. Konflikt vždy začínal poznenáhlu: nejprve urážka, posměch, pokus o zostuzení, teprve poté došlo na pěsti. Po čase, tak jak člověk dostává rozum, řeší sporné věci jinak. Alespoň to tak dělá většina rozumných dospělých lidí. V poslední době jsme však svědky toho, že řešení sporů i mezi dospělými nabývá na agresivitě. Ne, nechci psát o incidentu, ke kterému došlo při fotbalovém utkání Glasgow Rangers - Slávia Praha. Chci psát o urážce prezidenta Putina, jíž se dopustil prezident USA Biden. A vlastně, proč průběh zmíněného fotbalového zápasu nevyužít jako příklad?

Nikdo snad nepochybuje o tom, že fotbal se musí hrát podle schválených pravidel, jinak by to nebyl fotbal. Úvod zápasu se vyznačoval převahou hráčů Glasgow Rangers. Měli územní převahu, ale chybělo její reálné vyjádření - gól. Rangers přitvrdili hru, ale pořád to ještě bylo v rámci pravidel. Hráči Slávie se ukázali jako efektivnější a vstřelili gól - což ve své podstatě znamená zisk - možnost postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Hráči Rangers znervózněli a přešli ke hře, která v některých případech s fotbalem a jeho pravidly neměla nic společného. Použili dokonce brutální způsob hry, který měl nejen zastrašit soupeře, ale vyřadil mu jednoho z klíčových hráčů. Když ani to nepomohlo, pokračovali v zákeřné hře a svojí brutální hrou a zákeřností provokovali hráče Slávie. Rozhodčí, který měl zabezpečit dodržování pravidel hry, připustil pravidla jiná tím, že byl benevolentní k porušování pravidel oficiálních.

Fotbalová hybridní válka - nařčení hráče Slávie z rasismu. Vždyť to se dnes nosí. Místo fotbalu začaly fyzické útoky mezi hráči. A po skončení fotbalového zápasu, jako ta třešnička na dortu - zákeřné fyzické napadení hráče Slávie v chodbě stadionu a to za přítomnosti trenéra Rangers!!! Výsledkem je to, že místo řešení základního problému - nedodržování fotbalových pravidel ze strany týmu Rangers, řešíme údajný rasistický výrok jednoho hráče Slávie (jen tak mimochodem, v mužstvu Slávie je šest hráčů černé pleti). Nepochybuji o tom, že přijdou i návrhy na vyloučení Slávie z této mezinárodní fotbalové soutěže. Jaképak fair play. Na to se nehraje. Hraje se pro zisk.

Co že to má společného s urážkou prezidenta Putina? Ve své podstatě je tam obsažena stejná metodika, jako v tom fotbalovém zápase. Také existují pravidla pro jednání států na mezinárodní scéně. Avšak tato pravidla platí především pro ty malé a slabé. Pro ty velké a silné platí jen tehdy, pokud je to v jejich zájmu. Americký prezident Biden, v jednom svém rozhovoru označil prezidenta Putina za "zabijáka". Tento výraz bych spíše předpokládal u kovboje-pasáka krav v nějaké laciné kovbojce, než u prezidenta USA. Důvodem pro takové označení mělo být údajné vměšování Ruska do amerických voleb a pokusy o likvidaci Navalného a dalších ruských opozičních politiků. Za to, podle slov Bidena, Rusko "zaplatí".

Tento konflikt, pokud pomineme "urážku na prezidentské úrovni", by sám o sobě nepředstavoval základní problém. Podíváme-li se však na to z hlediska širších souvislostí, vychází nám to poněkud děsivěji. Například náčelník amerických ozbrojených sil v Evropě generál T. D. Wolters dne 24. února prohlásil: "Bez ohledu na široké mezinárodní odsouzení a pokračující ekonomické sankce vytváří Rusko i nadále destabilizující ohniska neklidu a tak zůstává přetrvávající existencionální hrozbou pro USA i pro naše evropské spojence." Dále řekl, že smyslem ozbrojených sil USA dislokovaných v zahraničí, je tvorba míru a USA toho dosáhnou, i kdyby měly anektovat Rusko. "Soupeříme proto, abychom zvítězili", dodal. Tak trochu mně to připomíná heslo: My ten mír uhájíme, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.

Takže to, co jsem dosud napsal o vztazích RF - USA můžeme charakterizovat, v souladu s příměrem fotbalového zápasu k "přitvrzení hry". Co bude následovat?

Podívejme se na květen tohoto roku. Bez ohledu na koronavirovou pandemii se chystá jedno z největších vojenských cvičení vojsk NATO v Evropě. Cvičení Defender Europe 2021 má probíhat v měsících květnu a červnu za účasti více jak 30 000 vojáků z 26 členských a některých partnerských států NATO. Struktura zúčastněných útvarů a svazků (82. výsadková divize a 173. výsadková brigáda) armády USA jasně charakterizuje cíle cvičení. Vždyť výsadkové vojsko se nepoužívá k obranným úkolům, ale právě naopak - k útočným operacím.

Ale to ještě není vše. Podívejme se na Ukrajinu. V měsících únoru a březnu zjišťujeme zvýšenou aktivitu ozbrojených sil Ukrajiny proti Doněcké a Luhanské republice, vše v rozporu s Minským protokolem z roku 2015. Prezident Ukrajiny V. Zelenskyj v měsíci březnu prohlásil, že ukrajinské ozbrojené síly budou schopny v květnu vojensky řešit situaci v uvedených oblastech, včetně návratu Krymu pod vládu Ukrajiny. Jaká to shoda v oblasti vojenských aktivit ukrajinských ozbrojených sil se cvičením silného uskupení armád NATO a zároveň v termínu cvičení NATO a "vojenského řešení" problémů Ukrajiny!!!

No a záminka? Ve fotbalovém zápasu to byla údajná rasistická urážka. V našem politickém příběhu je to údajné vměšování RF do prezidentských voleb v USA. Nevím, jak se RF angažovala ve volbách prezidenta USA. Jsou ale zcela konkrétní a prokazatelné doklady o tom, jak politické elity USA ovlivňovaly nejen volby, ale politickou a bezpečnostní stabilitu "vývozem US demokracie" pomocí různých barevných i nebarevných revolucí. V neposlední řadě jsou to i významné zásahy do vnitropolitické situace v Bělorusku, ale i v samotné RF. Co jiného je možno vidět za akcí "Navalnyj" a dalších obdobných pokusů změnit politickou situaci v RF?

No a tak, jako v tom fotbalovém příměru budou následovat další sankce. Možná i na půdě OSN?

Abychom přidali i další faul ze strany USA. Prezident Biden začátkem února na jednání se svým ministrem zahraničí A. Blinkenem prohlásil: "Diplomacie je zpět." ... "Velmi vás potřebujeme a já vám důvěřuji." Ve dnech 18. - 19. 3. 2021 probíhalo jednání na Aljašce mezi delegacemi USA a Číny. Ministr A. Blinken začal jednání tím, že napadl dodržování lidských práv v Číně a přidal i další výtky. Opravdu diplomatické jednání. Skončilo to tím, že neproběhla ani společná večeře účastníků jednání. Pokud toto má být v souladu s důvěrou prezidenta Bidena, tak je to opravdu "vrcholné číslo" diplomacie při "tvorbě míru" ze strany USA. Z uvedeného vyplývá, že USA vedou boj na vícero frontách zároveň.

Takže co můžeme očekávat? K urážkám, posměchu a ostouzení již došlo, nyní zbývají akorát ty pověstné "boxerské rukavice". Pokud k nim dojde ve fotbalovém prostředí, může z toho být ostuda, případně příkoří pro jeden z mančaftů. Život, i ten fotbalový půjde dál. Svět se pro to nezboří. Pokud však jde o ty boxerky v politice, může to dopadnout špatně. Ten červený knoflík na "atomovém kufříku" vyžaduje odpovědnost a ne kovbojský přístup. V opačném případu se svět zbořit může.

Takže, co bude následovat ...?

Ladislav Petráš

člen ÚR politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Převzato z profilu.

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA BOS



