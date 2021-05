Petráš (BOS): Nový významný den ČR

Za pár dnů to bude měsíc, co premiér A. Babiš a 1. vicepremiér J. Hamáček v sobotu večer narychlo nechali svolat představitele našich masmédií a tragickými hlasy je informovali o řádění cizích agentů ve Vrběticích. Toto vystoupení odstartovalo tragikomickou frašku s mnoha zápletkami jak na vnitropolitické, tak zahraničně politické scéně.

reklama

Tak, jako se kdysi v Koloseu pro zábavu římským občanům předhazovali barbaři lvům, tak tady se předhodila RF v roli barbara k celosvětovému odsouzení za dosud neprokázaný teroristický čin ve Vrběticích. Skoro celá naše politická scéna se s chutí zuřivě vrhla na toto tučné sousto. Tím ale celá podobnost končí. Další vývoj se více podobá činnosti japonských samurajů, kteří jsou známí tím, že ve jménu císaře vedou na nepřítele sebevražedné útoky. Ale jak vidím, ani toto není ten správný příměr. V našem případě pácháme státní sebevraždu ve jménu "významné spojenecké země". Hned to objasním. Dne 13. 5. 2021 zveřejnil J. Kubík na www.seznamzpravy.cz článek: "Deset dní tajné hry o Vrbětice." Právě tento článek vnáší do celého případu další závažné informace, které ukazují na to, že celý "případ Vrbětice" je úplně o něčem jiném, než o teroristickém činu.

Web Seznamprávy byl zažalován J. Hamáčkem za lživé obvinění právě v kauze Vrbětice, ale tento web si je jist, že soud vyhraje, protože disponuje nezpochybnitelnými informacemi z důvěryhodných zdrojů. Jak z uvedeného článku vyplývá, tyto informace pochází od "vysoce postaveného diplomata významné spojenecké země". Této informaci zveřejněné na webu Seznamzprávy je nutné důvěřovat. Proč? Zejména proto, že tento vysoce postavený diplomat významné spojenecké země údajně zaměstnance (nerad v tomto případě používám slovo novináře) tohoto webu informoval, že vláda disponovala údaji o ruské akci ve Vrběticích již od 7. 4. 2021, a že „Česká vláda dlouho váhala, zda zjištění o vážném podezření ohledně podílu agentů ruské vojenské rozvědky GRU na událostech ve Vrběticích vůbec zveřejnit,“. Podle webu prý tento: Dotyčný diplomat byl proto překvapen, když se v sobotu 17. dubna s půlhodinovým předstihem dozvěděl o konání a obsahu tiskové konference českého premiéra a vicepremiéra.

Dovolím si ještě jeden citát z výše uvedeného článku z webu Seznamzprávy. Jedná se o pasáž, kde je popisována schůzka ze dne 15. 4. 2021, kdy si Hamáček pozval na MV velvyslance Pivoňku, policejního prezidenta Švejdara, ředitele VZ Berouna, ředitele rozvědky Šimandla a nejvyššího státního zástupce Zemana. Na této schůzce se měla řešit "kšeftařská" cesta J. Hamáčka do RF s cílem nezveřejnit informace od BIS a za to vykšeftovat vakcínu Sputnik V a setkání Putin - Biden v Praze. K tomu web Seznamzprávy píše: „Prezentoval jsem v obecné rovině reálné možnosti ukončení věci, kdy jednou z nich je vámi dotazovaný způsob odložení věci,“ potvrdil pro Seznam Zprávy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Mluví o situaci, kterou prezentoval mimo jiné vicepremiérovi Hamáčkovi pozdě večer ve čtvrtek 15. dubna, tedy pouhé dva dny před zveřejněním případu. A pouhý den před tím, než podobnou informaci předal člen vlády vysoce postavenému diplomatovi významné spojenecké země."

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA BOS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co může z výše uvedených informací webu Seznamzprávy vyplývat? Jeden ze závěrů, který si čtenář může udělat je ten, že "vysoce postavený diplomat významné spojenecké země" předal informace o akci GRU ve Vrběticích naší BIS, která později informovala zákonné přijímatele zpráv od BIS.

V tomto případě by se tedy jednalo o zcela zjevné ovlivňování naší politické scény a zasahování do našich vnitřních záležitostí. Tak trochu to připomíná různé barevné revoluce. V našem případě by se nejednalo o barevnou, ale o vrbětickou revoluci. To je však jen kosmetická změna, která nic nemění na tom, k čemu tyto barevné revoluce slouží. Jen chci věřit tomu, že "vysoce postavený diplomat významné spojenecké země" neměl v úmyslu udělat u nás politický převrat (vždyť současný stav mu musí plně vyhovovat), ale jen ovlivnit řadu věcí. Jak je však zřejmé, tento diplomat není plně seznámen s povahovými rysy našich politiků. Ti ve své horlivosti dovedou věci přehnat s takovou dokonalostí, že pomalu vyvolají světovou válku. Proto taková "podpora a odezva" na snažení našich politiků ze strany našich zahraničních partnerů z EU a z NATO.

Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 14% Ne 82% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7086 lidí

Co tedy mohlo být cílem této původně zpravodajské hry? Tak jako vždy, zájmy "významné spojenecké země", která vždy řadí zájmy své nad zájmy svých spojenců. To není žádná novinka, to dělají všechny velmoci a nejen ony "významné spojenecké". V našem případě se zřejmě jednalo, tak jako vždy, o obchod. Tentokrát to s největší pravděpodobností byla dostavba JE Dukovany. Vždyť ruská firma už tady několik JE postavila a bylo by vhodné, abychom zde měli nové dodavatele. Bezkonkurenčně dražší, ale vždyť s tím si už nějak poradíme. Hurá - podařilo se!!

Také ten Sputnik V dělá řadě farmaceutických gigantů problémy. Z tohoto důvodu je nutné ukázat na to, že Sputnik V je politicky nepřípustný. Vždyť i EU dělá vše proto, aby občany "svých" zemí uchránila před tímto zcela jasným ideologickým útokem ze strany RF. Hurá - podařilo se!!!

No a také by se u nás konečně hodila nějaká ta oficiální vojenská základna a ne jen "nějaké sklady vojenského materiálu" a občasný průjezd spojeneckých vojenských kolon (ale mimo naší D 1). Poučeni z nezdaru s americkým radarem, který z našeho území měl monitorovat vzdušný prostor Iráku a Íránu, tak zde máme současnou hrozbu dvou profláknutých čučkařů z GRU. Ti jsou tak nepředvídatelní, že je proti nim nutné mobilizovat nejenom armády států EU, ale i USA. K tomu je nutné aby zde našli přístřeší, tedy nějakou tu menší vojenskou základnu. Což takhle Mošnov se svým letištěm? No a k tomu přihodit ještě nějakou základničku pro výsadkáře? No uvidíme co z toho vyjde.

Ve svém článku "Poslední válka" jsem zmiňoval tu skutečnost, že v devadesátých letech náš prezident Havel, důsledný propagátor humanismu, sice souhlasil s přelety bombardérů NATO přes náš vzdušný prostor s cílem "humanitárně bombardovat" v nezákonné válce Jugoslávii, ale zato s nezměrným úsilím, za potlesku našich přátel zlikvidoval náš zbrojní průmysl. O naše trhy a zisky se podělili naši noví přátelé. V současné době se situace opakuje. Řekl bych, že se ze svých omylů nejsme schopni poučit a asi to ani nechceme udělat. Prostě v roli užitečného idiota který rád platí cizí účty se nám líbí a neustále se v této roli zdokonalujeme.

Myslím, že naši politici by měli uzákonit 17. duben jako významný den ČR. Vždyť takový úžasný výkon, jaký předvedli naši politici napříč politickým spektrem si zaslouží, aby na něj naši občané nezapomněli (alespoň do letošních voleb). Schválně jsem nenapsal, aby si občané tohoto výkonu vážili. To víte, vždy se najde nějaký ten nespokojený rýpal.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Petráš (BOS): Ještě jednou Vrbětice Petráš (BOS): Byla by to poslední válka Petráš (BOS): Co bude následovat? Petráš (BOS): Absurdistán

Článek byl převzat z Profilu BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.